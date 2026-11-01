ФБР обвинила хакеров Северной Кореи в хищении 6 млрд долларов с Binance
Федеральное бюро расследований обвинило хакеров из Северной Кореи в атаке на криптовалютную биржу Binance, что привело к выведению с этой платформы более шести миллиардов долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу ФБР.
"Федеральное бюро расследований обнародует информацию, сообщающую Корейскую Народно-Демократическую Республику об ответственности за кражу виртуальных активов на сумму свыше 6 миллиардов долларов США с криптовалютной биржи Binance примерно 29 октября 2026 года", - говорится в сообщении.
ФБР обвиняет во взломе биржи хакеров северокорейской группировки "TraderTraitor".
Сообщается, что сотрудники федерального бюро наблюдали, как хакеры конвертировали похищенные активы преимущественно в блокчейн Ethereum (ETH).
"Ожидается, что эти активы будут отмываться путем конвертации с помощью DeFi и сервисов мгновенного обмена, готовя их к дальнейшим этапам отмывания", - добавили в пресс-службк ФБР.
В США призвали поставщиков виртуальных услуг к блокированию транзакций с адресами, которые используют хакеры. Список адресов ФБР опубликовала на своем сайте.
Напомним, в СМИ ранее уже писали, что крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance подверглась кибератакам хакеров из КНДР.
Об этом свидетельствовали данные аналитической компании TRM Labs.
Как известно, 29 октября из горячих кошельков криптобиржи Binance хакеры вывели криптовалюту на почти 3 млрд долларов. Часть средств уже заморозили, а пользователям обещают полное возмещение.