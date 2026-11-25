ИИ-модели Anthropic и OpenAI независимо подготовили доказательство математической проблемы VP против VNP, над которой ученые работают с 1979 года. Она касается теории сложности вычислений и связана с одной из самых известных нерешенных задач математики - P против NP.

Об этом пишет РБК-Украина , ссылаясь на обнародованные результаты Anthropic и OpenAI на репозиториях GitHub.

Как Anthropic и OpenAI обнародовали свои доказательства?

Anthropic и OpenAI независимо друг от друга опубликовали на GitHub материалы о задаче VP против VNP, которую математик Лесли Велиант сформулировал в 1979 году.

Интересно, что по времени публикации Anthropic обогнала OpenAI примерно на 6 часов.

Anthropic представила доказательство того, что класс VNP не содержится в VP. Его создала внутренняя исследовательская версия модели Claude, которая также подготовила сопроводительную статью и записала доказательство на языке Lean 4 - специальном языке программирования для проверки математических утверждений.

Позже в тот же день OpenAI опубликовала собственную работу по этой теме, также с формализацией в Lean 4. Подходы и отдельные части двух доказательств отличаются.

Обе работы утверждают, что VP не равняется более широкому классу VNP. Это означает, что определенные вычисления нереально эффективно выполнить с помощью малых арифметических схем.

Формализация переводит математическое доказывание в компьютерный код, чтобы систематически проверить каждый логический шаг. В то же время в Anthropic признали, что математик-человек еще не проверил их работу.

Оба доказательства нуждаются в независимом анализе экспертов.

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Почему проблема VP против VNP важна для науки?

Доказать, что задача сложна и для нее не существует достаточно эффективного способа вычисления, гораздо труднее, чем показать, как быстро ее решить.

VP против VNP - алгебраический аналог более известной задачи P против NP. Она описывает сложность вычислений над полиномами, а не над обычными бинарными данными.

Полиномы - это математические формулы с переменными, которые можно вычислять по определенным правилам. Например: x в квадрате + 3x + 2 в квадрате (прим. ред.)

Задача P против NP состоит в том, можно ли быстро решить любую задачу, для которой можно быстро проверить правильность готового решения. Если окажется, что P равно NP, это будет иметь значительные последствия для вычислений, оптимизации и криптографии.

Проблема VP против VNP имеет более четкую математическую структуру. Ее исследование может помочь ученым разработать новые методы работы над более широким вопросом P против NP.

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Как ученые оценивают результаты ИИ?

Исследователи положительно оценили работы, созданные ИИ, но призывают не воспринимать их как готовое решение задачи P против NP.

Так, Том Гур из Кембриджского университета назвал этот прогресс "беспрецедентным" и отметил, что десятилетие математической работы якобы "удалось продвинуть через несколько дней".

В то же время научному сообществу нужно время, чтобы изучить доказательства и понять, где можно применить предложенные методы.

В свою очередь, Варун Канаде из Оксфордского университета считает, что результаты могут приблизить исследователей к решению задачи P против NP, хотя для этого, вероятно, понадобятся новые подходы.

Бен Лившиц из Имперского колледжа Лондона обратил внимание на то, что быстрый прогресс поднимает более широкие вопросы о будущем теоретической информатики и роли ИИ в математических исследованиях.

Заявления ученых появились на фоне других сообщений о значительных математических результатах с участием ИИ, в частности, о доказывании гипотезы Римана. Однако до независимой проверки такие работы нельзя считать подтвержденными математическими прорывами.