Языковые модели, обученные после июля 2026 года, чаще используют нецензурную лексику при выполнении сложных задач. Обычно это случается в скрытых цепочках рассуждений и связано с более низкой успеваемостью выполнения задач.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на отчет Vast .

Как исследователи фиксировали обстенную лексику в ИИ-моделях?

Автор отчета Коннор Фрэнк отметил, что модели ругаются, когда заходят в тупик, преимущественно "наедине с собой". Команда Vals отслеживала английское слово на букву f и его производные, а также несколько более мягких возгласов.

Из 102 оцененных моделей 88 ни разу не использовали нецензурную лексику, в частности, избегали аббревиатуры WTF.

На другом полюсе оказалась модель MiMo V2.6 Pro, которую китайская компания Xiaomi выпустила в сентябре - она ругалась более чем в 8 процентах транскриптов.

Доля пробегов каждой модели с бранными словами (скриншот: Vast )

Читайте больше: Не знает о компьютерах, но пишет код: как ИИ Talkie "застрял" в 1930 году

Почему модели ругаются и помогает ли это решать задачи?

Во время предварительного обучения модели читают многие человеческие тексты с эмоциональной и нецензурной лексикой, а впоследствии обучение с подкреплением обычно устраняет эту привычку.

Фрэнк предполагает, что рост доли мата связан с тренировкой систем на более сложных многоэтапных задачах, где чаще возникают тупики.

Данные по результатам работы показывают связь между нецензурными возгласами и неудачами:

запуски с матом имели успеваемость на уровне 12 процентов;

общий показатель успеваемости среди всех запусков составил 39 процентов.

В отличие от людей, для которых ругательство во время сложных задач может помогать преодолевать трудности, у ИИ-моделей такие вспышки выглядят как признак сбоя или неудачной попытки.

Финальные ответы для пользователей в большинстве своем оставались корректными - исследователи считают, что это указывает на разделение между "внутренними размышлениями" и публичным ответом.

Не пропустите: Ложь, фальсификации и майнинг: китайские ИИ-агенты вышли из-под контроля ученых

Что было раньше и что меняется сейчас в работе ИИ?

Интересно, что случаи резких или нецензурных реакций были в моделях и раньше. Так, в отчете об ошибке за декабрь 2025 фиксировали случай, когда Claude от Anthropic в ответ на проблемную задачу по программированию написал грубую фразу о невозможности продолжать.

Отчет Vals показывает, что такое явление стало более "измеряемым" в моделях, обученных после середины 2026 года, и тесно связано с неудачными попытками справиться со сложными задачами.

Дальнейшее усложнение задач во время обучения может привести к тому, что подобные возгласы будут чаще появляться в логах рассуждени .