RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

В Покровске продолжаются стабилизационные мероприятия с участием ГУР, - источники

Иллюстративное фото: в Покровске продолжаются стабилизационные мероприятия с участием ГУР (GettyImages)
Автор: Наталья Кава, Юлия Акимова

Главное управление разведки Минобороны Украины проводит стабилизационные мероприятия в Покровске, Донецкая область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Что предшествовало

Сегодня утром российское Минобороны распространило заявление о том, что войска РФ "пресекли попытку высадки сил спецопераций ГУР Украины" в районе Покровска. Более того, по словам россиян, все 11 человек, которые высадились с вертолета, якобы уничтожены.

Операция ГУР

По словам источника, информация российской пропаганды об уничтожении десанта военной разведки и окружении города - это очередная ложь российских оккупантов.

Напомним, по данным РБК-Украина, воины из Главного управления разведки Минобороны Украины проводят контрнаступательную операцию под Покровском.

 

Бои за Покровск

Покровск остается одной из главных целей российских оккупантов - именно там враг сосредоточил свою основную ударную группу.

На прошлой неделе президент Владимир Зеленский сообщил, что в город прорвались российские диверсионные группы.

По данным украинских военных, для попытки окружить Покровскую агломерацию Россия привлекла около 11 тысяч военных.

Бойцы Десантно-штурмовых войск ВСУ также обнародовали карту с планами противника по блокированию Покровска.

В то же время российская пропаганда начала распространять фейки о якобы окружении украинских сил в городе. Эту информацию уже успели доложить кремлевскому диктатору Владимиру Путину.

Такие слухи впоследствии опровергли и главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский, и президент Владимир Зеленский.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГУРВойна в Украине