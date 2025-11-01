У Покровську тривають стабілізаційні заходи за участі ГУР, - джерела

Що передувало

Сьогодні вранці російське Міноборони поширило заяву про те, що війська РФ "припинили спробу висадки сил спецоперацій ГУР України" в районі Покровська. Ба більше, за словами росіян, всі 11 осіб, які висадилися з вертольота, нібито знищені.

Операція ГУР

За словами джерела, інформація російської пропаганди про знищення десанту воєнної розвідки та оточення міста - це чергова брехня російських окупантів.

Нагадаємо, за даними РБК-Україна, воїни з Головного управління розвідки Міноборони України проводять контрнаступальну операцію під Покровськом.