UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

У Покровську тривають стабілізаційні заходи за участі ГУР, - джерела

Ілюстративне фото: у Покровську тривають стабілізаційні заходи за участі ГУР (GettyImages)
Автор: Наталія Кава, Юлія Акимова

Головне управління розвідки Міноборони України проводить стабілізаційні заходи у Покровську, Донецька область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Що передувало

Сьогодні вранці російське Міноборони поширило заяву про те, що війська РФ "припинили спробу висадки сил спецоперацій ГУР України" в районі Покровська. Ба більше, за словами росіян, всі 11 осіб, які висадилися з вертольота, нібито знищені.

Операція ГУР

За словами джерела, інформація російської пропаганди про знищення десанту воєнної розвідки та оточення міста - це чергова брехня російських окупантів.

Нагадаємо, за даними РБК-Україна, воїни з Головного управління розвідки Міноборони України проводять контрнаступальну операцію під Покровськом.

Бої за Покровськ

Покровськ залишається однією з головних цілей російських окупантів - саме там ворог зосередив свою основну ударну групу.

Минулого тижня президент Володимир Зеленський повідомив, що до міста прорвалися російські диверсійні групи.

За даними українських військових, для спроби оточити Покровську агломерацію Росія залучила близько 11 тисяч військових.

Бійці Десантно-штурмових військ ЗСУ також оприлюднили карту з планами противника щодо блокування Покровська.

Водночас російська пропаганда почала поширювати фейки про нібито оточення українських сил у місті. Цю інформацію вже встигли доповісти кремлівському диктатору Володимиру Путіну.

Такі чутки згодом спростували і головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, і президент Володимир Зеленський.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГУРВійна в Україні