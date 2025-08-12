RU

Война в Украине

На Покровском направлении корпус "Азов" занял полосу обороны: противник несет потери

Фото: "Азов" держит оборону на Покровском направлении (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

1-й корпус Национальной гвардии Украины "Азов" сообщил, что несколько дней назад занял определенную полосу обороны на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную гвардию Украины.

По словам представителей корпуса, обстановка остается сложной и динамичной.

Российские оккупанты, пытаясь продвинуться вперед, несут значительные потери как в живой силе, так и в технике.

"Подразделениями корпуса спланированы и приняты меры по блокированию сил противника в определенном районе. О результатах будет сообщено позже", - сообщили военные.

 

Ситуация на фронте

Напомним, что за прошедшие сутки на фронте произошло 168 боевых столкновений.

Российские войска ведут активные наступательные действия на 12 направлениях, а самые интенсивные бои идут на Покровском, Лиманском и Новопавловском отрезках фронта.

На Покровском направлении наши защитники остановили 48 наступательных действий агрессора.

По словам украинских защитников, вражеские ДРГ уничтожаются еще до приближения к городу.

А по данным аналитиков ISW от 31 июля, украинские войска недавно продвинулись в северной Лисовке на Покровском направлении.

Британская разведка считает, что россиянам удалось достичь на этом направлении некоторых успехов. Но цену за это российские войска заплатили просто бешеную.

Война в УкраинеРоссийская ФедерацияПокровск