На Покровському напрямку корпус "Азов" зайняв смугу оборони: противник зазнає втрат

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що протягом минулої доби на фронті відбулося 168 бойових зіткнень.

Російські війська ведуть активні наступальні дії на 12 напрямках, а найінтенсивніші бої точаться на Покровському, Лиманському та Новопавлівському відрізках фронту.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 48 наступальних дій агресора.

За словами українських захисників, ворожі ДРГ знищуються ще до наближення до міста.

А за даними аналітиків ISW від 31 липня, українські війська нещодавно просунулися в північній Лисівці на Покровському напрямку.

Британська розвідка вважає, що росіянам вдалося досягти на цьому напрямку деяких успіхів. Але ціну за це російські війська сплатили просто шалену.