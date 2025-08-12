РФ давит на 12 направлениях: Генштаб доложил, где горячее всего на фронте

За прошедшие сутки на фронте произошло 168 боевых столкновений. Российские войска ведут активные наступательные действия на 12 направлениях, а самые интенсивные бои идут на Покровском, Лиманском и Новопавловском отрезках фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По данным военных, враг нанес 74 авиационных удара по позициям украинских войск и населенным пунктам, сбросив 138 управляемых авиабомб. Также россияне совершили 5299 обстрелов, из них 105 - из реактивных систем залпового огня, и применили 4980 дронов-камикадзе.

Авиаударам подверглись районы населенных пунктов Калиевка (Сумская обл.), Новоандреевка, Степногорск, Григорьевка (Запорожская обл.), Приднепровское и Антоновка (Херсонская обл.).

Силы обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава и техники врага, один пункт управления БпЛА и два артиллерийских средства оккупантов.

Ситуация по направлениям:

Северо-Слобожанское и Курское направления.

Враг нанес 18 авиаударов, сбросил 35 управляемых авиабомб и совершил 353 артиллерийских обстрела, в том числе 16 - из реактивных систем залпового огня. Силы обороны отбили 13 атак в этом районе.

Южно-Слобожанское направление.

Состоялось 5 боевых столкновений в районах Волчанска и Фиголевки.

Купянское направление.

Зафиксировано 7 атак оккупантов. Украинские воины отбили штурмы в районах Радьковки, Голубовки, Степной Новоселовки, Новой Кругляковки, Загрызово и в направлении Новоплатоновки.

Лиманское направление.

Враг 20 раз пытался прорвать оборону наших войск вблизи Редкодуба, Карповки, Колодязов, Мирного, Серебрянки и в направлении Дружелюбовки, Среднего, Шандриголово, Ямполя.

Северское направление.

Зафиксировано 8 атак противника в районах Григорьевки, Выемки и в направлении Северска.

Краматорское направление.

Состоялось 5 боевых столкновений в районах Ступочек, Степановки и Русиного Яра.

Торецкое направление.

Враг 8 раз атаковал позиции ВСУ вблизи Торецка, Белой Горы и Щербиновки.

Покровское направление.

Наши защитники остановили 48 наступательных действий агрессора в районах Полтавки, Попового Яра, Маяка, Дорожного, Никаноровки, Кучерова Яра, Нового Шахматного, Владимировки, Новоэкономического, Сухецкого, Родинского, Луча, Удачного, Лисовки, Звериного, Орехового, Дачного.

Новопавловское направление.

Отбито 24 атаки в районах Свободного Поля, Малиевки, Зеленого Гая, Воскресенки, Мирного и в направлении Ивановки и Новоивановки.

Гуляйпольское направление.

Силы обороны отбили одну вражескую атаку вблизи Малиновки.

Ореховское направление.

Враг дважды штурмовал позиции ВСУ в районе Каменского и в направлении Новоданиловки.

Приднепровское направление.

Агрессор 7 раз безуспешно пытался продвинуться к укреплениям украинских защитников.

Волынское и Полесское направления.

Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.