ua en ru
Вт, 12 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

РФ давит на 12 направлениях: Генштаб доложил, где горячее всего на фронте

Вторник 12 августа 2025 08:30
UA EN RU
РФ давит на 12 направлениях: Генштаб доложил, где горячее всего на фронте
Автор: Ірина Глухова

За прошедшие сутки на фронте произошло 168 боевых столкновений. Российские войска ведут активные наступательные действия на 12 направлениях, а самые интенсивные бои идут на Покровском, Лиманском и Новопавловском отрезках фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По данным военных, враг нанес 74 авиационных удара по позициям украинских войск и населенным пунктам, сбросив 138 управляемых авиабомб. Также россияне совершили 5299 обстрелов, из них 105 - из реактивных систем залпового огня, и применили 4980 дронов-камикадзе.

Авиаударам подверглись районы населенных пунктов Калиевка (Сумская обл.), Новоандреевка, Степногорск, Григорьевка (Запорожская обл.), Приднепровское и Антоновка (Херсонская обл.).

Силы обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава и техники врага, один пункт управления БпЛА и два артиллерийских средства оккупантов.

Ситуация по направлениям:

Северо-Слобожанское и Курское направления.
Враг нанес 18 авиаударов, сбросил 35 управляемых авиабомб и совершил 353 артиллерийских обстрела, в том числе 16 - из реактивных систем залпового огня. Силы обороны отбили 13 атак в этом районе.

РФ давит на 12 направлениях: Генштаб доложил, где горячее всего на фронте

Южно-Слобожанское направление.
Состоялось 5 боевых столкновений в районах Волчанска и Фиголевки.

РФ давит на 12 направлениях: Генштаб доложил, где горячее всего на фронте

Купянское направление.
Зафиксировано 7 атак оккупантов. Украинские воины отбили штурмы в районах Радьковки, Голубовки, Степной Новоселовки, Новой Кругляковки, Загрызово и в направлении Новоплатоновки.

РФ давит на 12 направлениях: Генштаб доложил, где горячее всего на фронте

Лиманское направление.
Враг 20 раз пытался прорвать оборону наших войск вблизи Редкодуба, Карповки, Колодязов, Мирного, Серебрянки и в направлении Дружелюбовки, Среднего, Шандриголово, Ямполя.

РФ давит на 12 направлениях: Генштаб доложил, где горячее всего на фронте

Северское направление.
Зафиксировано 8 атак противника в районах Григорьевки, Выемки и в направлении Северска.

РФ давит на 12 направлениях: Генштаб доложил, где горячее всего на фронте

Краматорское направление.
Состоялось 5 боевых столкновений в районах Ступочек, Степановки и Русиного Яра.

РФ давит на 12 направлениях: Генштаб доложил, где горячее всего на фронте

Торецкое направление.
Враг 8 раз атаковал позиции ВСУ вблизи Торецка, Белой Горы и Щербиновки.

РФ давит на 12 направлениях: Генштаб доложил, где горячее всего на фронте

Покровское направление.
Наши защитники остановили 48 наступательных действий агрессора в районах Полтавки, Попового Яра, Маяка, Дорожного, Никаноровки, Кучерова Яра, Нового Шахматного, Владимировки, Новоэкономического, Сухецкого, Родинского, Луча, Удачного, Лисовки, Звериного, Орехового, Дачного.

РФ давит на 12 направлениях: Генштаб доложил, где горячее всего на фронте

Новопавловское направление.
Отбито 24 атаки в районах Свободного Поля, Малиевки, Зеленого Гая, Воскресенки, Мирного и в направлении Ивановки и Новоивановки.

РФ давит на 12 направлениях: Генштаб доложил, где горячее всего на фронте

Гуляйпольское направление.
Силы обороны отбили одну вражескую атаку вблизи Малиновки.

РФ давит на 12 направлениях: Генштаб доложил, где горячее всего на фронте

Ореховское направление.
Враг дважды штурмовал позиции ВСУ в районе Каменского и в направлении Новоданиловки.

РФ давит на 12 направлениях: Генштаб доложил, где горячее всего на фронте

Приднепровское направление.
Агрессор 7 раз безуспешно пытался продвинуться к укреплениям украинских защитников.

РФ давит на 12 направлениях: Генштаб доложил, где горячее всего на фронте

Волынское и Полесское направления.
Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери РФ

Напомним, всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 980 человек.

Также украинские воины обезвредили пять танков, пять боевых бронированных машин, 26 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, одно средство противовоздушной обороны, 107 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 106 единиц автомобильной и одну единицу специальной техники оккупантов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУ Война в Украине
Новости
Сотни дронов, солдаты и автотехника: Генштаб обновил потери РФ на фронте за сутки
Сотни дронов, солдаты и автотехника: Генштаб обновил потери РФ на фронте за сутки
Аналитика
Сделка на Аляске. Чего ждать от саммита Трампа и Путина и что грозит Украине
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Сделка на Аляске. Чего ждать от саммита Трампа и Путина и что грозит Украине