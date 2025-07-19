Попытки вражеских ДРГ проникнуть в Покровск завершаются поражением, - ОТУ "Донецк"
В Покровске подразделения Сил обороны проводят активные мероприятия против вражеских ДРГ. Все попытки прорыва противника блокируются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОТГ "Донецк".
Силы обороны Украины проводят контрдиверсионные мероприятия в городе Покровск Донецкой области.
Как сообщает оперативно-тактическая группировка "Донецк", цель операций - выявление и обезвреживание диверсионно-разведывательных групп противника.
По официальной информации, ситуация в городе полностью контролируется украинскими военными.
Все попытки врага проникнуть в Покровск завершаются поражениями - диверсионные группы уничтожаются еще до приближения к городу.
Подразделения Сил обороны оперативно реагируют на любые угрозы, обеспечивая безопасность местного населения, которое остается в городе, несмотря на сложную ситуацию.
Командование призывает граждан сохранять спокойствие, соблюдать режим информационной тишины.
Потери России в войне
Напомним, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1120 человек.
Также украинские воины обезвредили семь боевых бронированных машин, 46 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, средство противовоздушной обороны, 163 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, одну ракету, 112 единиц автомобильной техники оккупантов.
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