Попытки вражеских ДРГ проникнуть в Покровск завершаются поражением, - ОТУ "Донецк"

Фото: Силы обороны обезвреживают диверсантов на подступах к Покровску (Getty Images)

В Покровске подразделения Сил обороны проводят активные мероприятия против вражеских ДРГ. Все попытки прорыва противника блокируются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОТГ "Донецк".

Силы обороны Украины проводят контрдиверсионные мероприятия в городе Покровск Донецкой области. Как сообщает оперативно-тактическая группировка "Донецк", цель операций - выявление и обезвреживание диверсионно-разведывательных групп противника. По официальной информации, ситуация в городе полностью контролируется украинскими военными. Все попытки врага проникнуть в Покровск завершаются поражениями - диверсионные группы уничтожаются еще до приближения к городу. Подразделения Сил обороны оперативно реагируют на любые угрозы, обеспечивая безопасность местного населения, которое остается в городе, несмотря на сложную ситуацию. Командование призывает граждан сохранять спокойствие, соблюдать режим информационной тишины.