Пока в закрытом формате. Ермак сказал, когда будут первые драфты гарантий для Украины

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заверил, что уже на следующей неделе будут готовы первые драфты гарантий безопасности, которые получит Украина. Сейчас обсуждения ведутся исключительно в закрытом формате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ермака в эфире телемарафона.

Ермак отметил, что консультации на уровне министров обороны, начальников штабов и советников по национальной безопасности происходят чуть ли не ежедневно. В консультациях принимают участие представители США, обсуждаются политическая и военная составляющие гарантий безопасности.

"Главное, что мы точно понимаем, что нам не нужны "гарантии", которые мы уже имели, как Будапештский меморандум и другие. Для нас нужны юридически обязательные гарантии, и наше мнение разделяют партнеры", - отметил глава ОПУ.

Ермак пояснил, что прежде всего речь идет об усилении Вооруженных сил Украины и предоставлении им "всего необходимого". Также нужно развитие военно-промышленного комплекса, тренинговые миссии, соответствующее финансирование и, главное, четкий план действий в случае агрессии России - аналог Пятой статьи НАТО.

"И именно все эти элементы на столе, поэтому сегодня собирается конструкция, это не будет очень долго. Я думаю, что первые драфты мы увидим уже на следующей неделе и начнем с ними работать. Безусловно, это пока будет в закрытом формате. Но к этому приобщены все", - добавил он.