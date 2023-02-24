Пока не коллапс: как санкции Запада повлияли на экономику России

Потеря примерно 5% ВВП

Непосредственно перед вторжением Международный валютный фонд прогнозировал рост ВВП России в 2022 году на 2,8%. В итоге, по данным фонда, падение составило 2,2%, постепенно ускоряясь к концу года, когда начал сказываться эффект санкций. Таким образом, непосредственное влияние санкций может быть оценено примерно в 5% ВВП за один год. Учитывая, что ВВП России за 2021 год, по данным Всемирного банка, составлял 1,78 трлн долларов, потери в абсолютных цифрах достигают 90 млрд долларов.

Пролонгированный эффект будет более значительным даже по консервативным оценкам. К примеру, по прогнозу Bloomberg, к 2026 году Россия потеряет 8% по сравнению с тем, что было бы, если бы Путин не отдал приказ о нападении на Украину в феврале 2022 года. В абсолютных цифрах это составляет 190 млрд долларов валового внутреннего продукта по сравнению с довоенной траекторией.

Президент США Джо Байден, который прибыл с визитом в Киев 20 февраля, заявил, что "российская экономика падает, она изолирована и сталкивается с трудностями". Он отметил, что молодые талантливые россияне бегут десятками тысяч, не желая возвращаться в Россию. "Не просто бегут от армии - бегут из самой России, потому что не видят будущего в своей стране", - добавил американский президент.

Потеря европейского рынка

Россия полностью потеряла европейский рынок нефти и газа, на который ей будет вернуться трудно, поскольку в Европе понимают опасность использования Кремлем энергоносителей в качестве оружия. Год назад Европа тратила около 1 млрд евро в день на оплату импортируемых из России газа, нефти и угля. Сегодня она платит лишь небольшую часть этой суммы.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Европейский Союз в течение года после российского вторжения в Украину принял основные санкции против Кремля. "Главное уже было сделано, поскольку мы ввели санкции против ископаемого топлива", - сказал он, отметив, что каждый следующий пакет санкций ЕС направлен на "затягивание петли" и предотвращение попыток обхода.

"Россия шантажировала нас, угрожая прекратить поставки энергоносителей, - заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. - Мы полностью избавились от зависимости от российского ископаемого топлива. Все прошло намного быстрее, чем мы ожидали".

Экономика России занимала довольно скромное место в мире - 1,85% мирового ВВП, который по данным Всемирного банка за 2021 год достиг 96,5 трлн долларов. Тем не менее, на отдельных рынках сырья ее доля была слишком велика, чтобы Запад мог сразу отказаться от импорта.

Страны G7 настаивали на введении предельных цен на российскую нефть и нефтепродукты, чтобы ограничить доходы Путина для войны в Украине, но установили их достаточно высокими, чтобы избежать дальнейшего скачка мировых цен на нефть.

Нарастание ущерба

Экономические потери России выглядят обманчиво небольшими, потому что санкции, хоть и беспрецедентны по своим масштабам, вводились постепенно. В начале вторжения Кремль выиграл, когда цены на энергоносители выросли и-за войны. В последние месяцы проявились последствия новых энергетических эмбарго и потолка цен на российскую нефть. Разница в цене между нефтью марки Brent и российской маркой Urals увеличилась. За последние 12 месяцев цена на нефть марки Urals упала на 42% до 50 долларов в начале 2023 года. На протяжении большей части прошлого года доходы от нефти и газа пополнял федеральный бюджет России примерно на 13,4 млрд долларов в месяц. В январе это было всего 6 млрд долларов.

Несмотря на то, что доходы от нефти и газа сокращаются, силовики требуют все больше. Военные расходы увеличились на 23% в 2022 году до более чем 66 млрд долларов, и в этом году планируется увеличить их еще на 6%. При нынешнем уровне Кремль будет отдавать военным почти все, что получает от продажи энергоресурсов.

Москва уже рассчитывает собрать около 300 млрд рублей (4 млрд долларов) за счет единовременного "добровольного" налога, который, как заявил министр финансов Антон Силуанов, будет собираться с предприятий на основе "динамики" их результатов за последние несколько лет.

Российский Минфин сообщил, что дефицит госбюджета в январе 2023 года составил 25 млрд долларов. Доходы по сравнению с 2022 годом упали на 35%, тогда как расходы увеличились на 59%.

Высокие цены на нефть обычно помогали бы пополнить запасы Фонда национального благосостояния на черный день, но сейчас, когда экспорт углеводородов подлежит эмбарго и ценовым ограничениям, Россия продает китайский юань из ФНБ, чтобы покрыть дефицит.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что ограничение цен на российскую нефть, введенное западными странами 5 декабря на уровне 60 долларов, достигло своих целей по удержанию российской нефти на рынке при ограничении доходов России.

Исследование хельсинкского Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA) дает дополнительные доказательства того, как ограничения, введенные странами "Большой семерки", и связанные с ними санкции Европейского союза, бьют по Москве. По данным центра, потолок цен на российскую нефть обошелся Кремлю в 172 млн долларов в день.

В январе центр прогнозировал, что упущенная выгода вырастет до 280 млн долларов в день, когда с 5 февраля ограничение будет распространено на нефтепродукты. Введение ограничений на поставку нефтепродуктов с территории России может существенно усилить эффект санкций. Дополнительные потери Москвы после 5 февраля составят 100 млн евро в сутки.

Добыча нефти в России может сократиться в 2023 году из-за эмбарго Европейского Союза и ограничения цен на российскую нефть, введенного странами G7. Уже в марте Россия официально решила сократить добычу на 500 тыс. баррелей в сутки. А по последним данным, падение будет еще больше, поскольку Россия планирует сократить экспорт нефти из своих западных портов на 25%.

Первый шок

Международные санкции, введенные против Кремля, с самых первых дней вторжения в Украину, оказались неожиданно сильными. Блокировка глобальной платежной системы SWIFT и замораживание резервов центрального банка за рубежом на сумму более 300 млрд долларов застали Россию врасплох.

Курс доллара на черном рынке в начале марта 2022 года подскочил примерно в два раза до 150 рублей. В ответ центральный банк ввел жесткие валютные ограничения. Торги акциями Московской бирже были прекращены на месяц, а иностранцев лишили возможности продать свои инвестиции.

Меры контроля за движением капитала, введенные в феврале и марте прошлого года, включали запрет на покупку наличных долларов и евро, поскольку вкладчики поспешно выводили средства, а Москва пыталась вернуть себе часть контроля на валютном рынке. Центральный банк поднял ключевую ставку до 20%.

Уже в апреле 2022 года Россия обогнала Иран и КНДР и таким образом стала самой подсанкционной страной в мире.

Как заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мер, России объявили "тотальную экономическую войну". Санкции преследовали целью лишить России ресурсов для агрессии против Украины.

Международный валютный фонд в апреле прогнозировал, что ВВП России сократится на 8,5% в 2022 и на 2,3% в 2023 году.

В конце июня Россия оказалась в состоянии дефолта, поскольку не смогла заплатить по еврооблигациям из-за ограничений Минфина США.

По данным, German IW Institute, Россия через год после вторжения в Украину фактически превратилась в военную экономику. В то время как расходы на оборону растут, доходы падают.

Компенсация потерь

Но с тех пор центральный банк РФ постепенно снизил свою ключевую ставку до 7,5%. За год официальный курс рубля к доллару США даже укрепился с 80 до 74 рублей. За это время рубль утратил конвертируемость из-за введенных запретов на движение капитала. Жесткие ограничения центрального банка позволили сохранить стабильность высокой ценой.

Профицит счета текущих операций России достиг рекордного уровня 227 млрд долларов в 2022 году, поскольку падение импорта и активный экспорт нефти и газа сохранили приток иностранных денег, несмотря на усилия Запада изолировать российскую экономику.

Но Кремль стремился заменить потери доходов от экспорта нефти и газа в Европу поворотом к Китаю, Индии и другим азиатским странам.

По мере падения импорта торговый баланс Москвы - разница между общим объемом экспорта и импорта - увеличился до 282 млрд долларов в 2022 году по сравнению со 170 млрд долларов в предыдущем году.

Общие доходы федерального бюджета в 2022 году на 10% до 27,8 трлн рублей, а расходы на 25,6% до 31,1 трлн рублей, дефицит составил 3,3 трлн рублей, т.е. 2,3% ВВП.

Средний номинальный курс доллара к рублю в 2022 году составил 67,5 рублей доллар против 73,7 рублей за доллар в 2021 году, 71,9 рублей за доллар в 2020 году.

Нефть и газ

России в течение 2022 года в целом удалось сохранить добычу нефти на прежнем уровне, в то время как экспорт газа упал до минимума за постсоветский период.

Крупные западные компании, включая BP, Shell и Exxon Mobil, отказались от многомиллиардных инвестиций в страну и покинули ее, списав многомиллиардные убытки. За ними последовали некоторые крупные сервисные компании.

Некоторые из наиболее значимых западных поставщиков нефтесервисных услуг не покинули страну. SLB и Weatherford International продолжают свою деятельность в России с некоторыми ограничениями.

Достигнув в апреле минимума после вторжения в 10,05 млн баррелей в день, добыча нефти в России восстановилась примерно до 10,9 млн баррелей в день в конце 2022 года и оставалась близкой к этому уровню в январе.

В то же время планы Путина надавить на Европу за счет использования энергии в качестве оружия потерпели неудачу. Кризис, спровоцированный вторжением России в Украину, обошелся Европе почти в 1 трлн евро из-за роста цен на энергоносители. В ответ правительства предоставили помощь в размере 800 млрд евро, чтобы помочь компаниям и потребителям справиться с ударом.

Евросоюз больше не импортирует уголь и сырую нефть из России, а поставки газа значительно сократились. Блок восполнил часть пробела за счет увеличения поставок из Норвегии и поставок сжиженного природного газа из Катара, США и других производителей.

В июле 2022 года "Газпром" сократил поставки газа по трубопроводам, проходящим по дну Балтийского моря, через Беларусь и Украину. Первоначально это делалось под предлогом технического обслуживания, осложненного западными санкциями. В сентябре поставки по "Северному потоку" полностью прекратились после того, как серия взрывов привела его в негодность.

К концу 2022 года объем российского газа, направляемого напрямую в Европу по трубопроводам, упал на 75% и не наблюдается никаких признаков увеличения импорта.

Цены на газ в феврале 2023 года опустились ниже довоенного уровня, упав на 80% по сравнению с пиком, который наблюдался в сентябре 2022 года, когда Москва еще могла использовать газовый шантаж.

Евросоюз избежал кризиса, избавляясь от дешевого российского газа. ВВП Евросоюза вырос на 3,5% в 2022 году, что чуть меньше 4%, ожидаемых до начала войны. Еще осенью рецессия считалась неизбежной, но теперь ожидается, что экономика блока вырастет на 0,9% в 2023 году.

Замороженные резервы и активы российских олигархов

Через год после нападения России на Украину ЕС включил в черный список около 1300 человек и 120 организаций. Также введены экономические санкции, которые охватывают торговлю, транспорт, энергетику, банковское дело, средства массовой информации и оборонный сектор.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ноябре 2022 года заявила что страны Европейского Союз заблокировали 300 млрд евро резервов центрального банка России и предложила поместить их в специальный фонд, доходы от работы которого могли бы пойти на восстановление Украины.

Кроме того, на начало 2023 года 27 стран ЕС сообщили о замораживании около 20,3 млрд евро активов россиян, находящихся под санкциями.

В начале февраля Польша, Литва, Латвия и Эстония обратились к руководству Европейского союза и призвали ускорить разработку механизма передачи замороженных активов РФ для восстановления Украины.

Существует не так много юридических прецедентов, и некоторые государства-члены выражают серьезную озабоченность по поводу последующих судебных исков. В связи с этим ЕС также работает над тем, чтобы обход санкций стал уголовным преступлением во всех государствах-членах, чего в настоящее время нет.

Кроме того, швейцарский банк Credit Suisse заморозил активы, которые принадлежат подсанкционным россиянам, 20 млрд долларов. В Швейцарии пока не решили, что делать с этими активами, и не исключают референдума для передачи их Украине.

Западные банки на территории РФ

Многие из 45 западных банков, имеющих дочерние компании в России, рассматривали выход из страны, но фактически сделали это лишь некоторые из них. Одна из причин состоит в том, что в прошлом году РФ запретила иностранным компаниям из "недружественных" стран, то есть тех, которые ввели санкции против России, заключать соглашения о выходе без личного одобрения Путина.

В частности, не хотят уходить два банка с крупнейшими российскими активами в- австрийский Raiffeisen Bank International и итальянский UniCredit.

Российские власти принуждают эти банки к сотрудничеству, в частности, обязав их пролонгировать кредиты военным преступникам из российской армии, которая вторглась в Украину.

Raiffeisen Bank заявил, что более половины своей прибыли в 2022 году он получил на территории России. Работа этого банка заинтересовала санкционное ведомство США, что привело к падению его акций.

В то же время многие банки ушли из России, зафиксировав убытки. К примеру, крупнейший банк Европы HSBC заявил, что потеряет 300 млн долларов в связи с ожидаемой продажей бизнеса.

Параллельный импорт

Крупнейшие западные бренды покинули Россию после вторжения в Украину. Однако Россия легализовала так называемый параллельный импорт, что позволило ритейлерам ввозить товары из-за рубежа без разрешения владельца товарного знака.

В то время как Coca-Cola прекратила производство и продажу напитков в России в прошлом году, другие компании импортируют их, а этикетки на банках и бутылках показывают, что они прибыли из Европы, Казахстана, Узбекистана и Китая.

"Дружественные" страны, не вводящие санкции, увеличили экспорт в Россию, свидетельствуют их торговые данные. Сама Россия перестала публиковать такие цифры. При этом подавляющее большинство товаров не подпадают под действие санкций, и эти трансграничные потоки являются законными.

Торговля между Китаем и Россией в прошлом году достигла рекордных 186 млрд долларов, в то время как экспорт Турции в Россию подскочил на 62% до 9,3 млрд долларов, а экспорт Казахстана вырос на 25% до 8,8 млрд долларов.

Однако неформальные маршруты поставок могут привести к поступлению в Россию большего количества некачественных товаров, поскольку регулирующие органы теряют контроль.

Продажи автомобилей

О влиянии западных санкции на жизнь на территории России красноречиво свидетельствуют данные о продажах новых автомобилей, которые рухнули за 2022 год почти на 60%. В январе 2023 года падение продолжилось.

Производство автомобилей также упало до самого низкого уровня с момента распада Советского Союза в 1991 году, поскольку западные автопроизводители остановили производство и продали заводы.

Территорию государства-агрессора покинули все ведущие мировые производители, которые продали свои заводы с большими убытками и закрыли представительства.

При этом на территории России решили конфисковать предприятия французской корпорации Renault, которая приостановила свою деятельность после вторжения в Украину. На московском заводе вместо автомобилей под брендами Renault и Nissan выпускают китайские "москвичи". Впрочем, за декабрь 2022 года было продано всего шесть "москвичей", за январь текущего года 29 штук.

Влияние экономических потерь на настроения граждан

Накопленные резервы в целом позволили избежать падения доходов жителей России, которые сократились за 2022 год только на 1%. Доходы медленно падают уже с 2014 года, и вряд ли потеря еще 1% оказала влияние на граждан.

Годовая инфляция составила в прошлом году всего 11,9%, однако розничные продажи упали на 6,7%.

По данным независимого "Левада-Центра", жители России сохраняют экономический оптимизм в начале 2023 года, а поддержка войны и Путина остается на уровне февраля прошлого года.

Событиями, которые несколько изменили отношение граждан РФ к войне, стали поражения в Харьковской и Херсонской областях, когда резко увеличился запрос на переговоры с Украиной. В то же время желание переговоров стало уменьшаться после стабилизации фронта к концу 2022 года, что свидетельствует о том, что перемены на территории РФ возможны лишь в результате военного поражения Кремля.