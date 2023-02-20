Акции банка Raiffeisen обвалились из-за претензий санкционного ведомства США

Акции Raiffeisen Bank International упали более чем на 7% на открытии в понедельник, 20 февраля, после того, как австрийский банк заявил, что получил запрос информации от органа по санкциям США о его бизнесе, связанном с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Банк сообщил в пятницу, что в январе получил запрос от Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США "уточнить платежный бизнес и связанные с ним процессы, поддерживаемые RBI, в свете последних событий, связанных с Россией и Украиной".

Ранее в феврале Raiffeisen сообщил, что более половины своей прибыли за 2022 год он получил на территории России, рынка, с которого он якобы рассматривает возможность ухода после вторжения Москвы в Украину.

RBI работает на территории России с момента распада Советского Союза и является 10-м по размеру активов российским банком.