Байден назвал цель Путина в войне с Украиной
Целью российского президента Владимира Путина является полное уничтожение Украины. Но он уже терпит поражение, а Запад буде поддерживать Украину, сколько потребуется.
Об этом заявил президент США Джо Баден на брифинге в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина.
"Мы знаем, что впереди тяжелые дни, недели и годы. Цель Путина - стереть Украину с карты", - сказал Байден.
По словам американского президента, военная кампания Путина проваливается, российские войска потеряли половину территорий, которые они захватили и несут тяжелые человеческие потери, а многие уезжают и не вернутся, потому что не видят у России будущего.
"Российская экономика падает, она изолирована и сталкивается с трудностями", - подчеркнул президент США.
По словам Байдена, ранее Украина была слабой, а Запад - разделенным, и на этом строился расчет Путина. "Он (Путин, - ред.) думал, что он продержится дольше, чем мы, я не думаю, что он так думает сейчас", - сказал американский президент.
При этом Байден в очередной раз пообещал поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", уже в марте 2022 года большинство граждан (56%) считали Украины, что главная цель вторжения России - это полное уничтожение украинского народа.