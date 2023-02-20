Байден назвал цель Путина в войне с Украиной

Целью российского президента Владимира Путина является полное уничтожение Украины. Но он уже терпит поражение, а Запад буде поддерживать Украину, сколько потребуется.

Об этом заявил президент США Джо Баден на брифинге в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина .

"Мы знаем, что впереди тяжелые дни, недели и годы. Цель Путина - стереть Украину с карты", - сказал Байден.

По словам американского президента, военная кампания Путина проваливается, российские войска потеряли половину территорий, которые они захватили и несут тяжелые человеческие потери, а многие уезжают и не вернутся, потому что не видят у России будущего.

"Российская экономика падает, она изолирована и сталкивается с трудностями", - подчеркнул президент США.

По словам Байдена, ранее Украина была слабой, а Запад - разделенным, и на этом строился расчет Путина. "Он (Путин, - ред.) думал, что он продержится дольше, чем мы, я не думаю, что он так думает сейчас", - сказал американский президент.

При этом Байден в очередной раз пообещал поддерживать Украину столько, сколько потребуется.