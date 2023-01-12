ua ru
Чт, 12 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Продажи автомобилей на территории РФ благодаря санкциям за год рухнули на 60%

Новина українською →
Москва, Четверг 12 января 2023 12:24
Продажи автомобилей на территории РФ благодаря санкциям за год рухнули на 60% Фото: продажи автомобилей в России упали на 60% (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Продажи автомобилей в России рухнули на 58,8% в 2022 году. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи в декабре снизились на 50,2%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные АЕБ.

Российская автомобильная промышленность стала одним из наиболее пострадавших секторов экономики РФ из-за западных санкций, введенных после вторжения Москвы в Украину в феврале.

Вторжение Москвы в Украину 24 февраля спровоцировало массовый отток корпораций из России. Территорию государства агрессора покинули все ведущие мировые производители, которые продали свои заводы с большими убытками и закрыли представительства.

При этом на территории России решили конфисковать предприятия французской корпорации Renault, которая приостановила свою деятельность после вторжения в Украину. На московском заводе вместо автомобилей под брендами Renault и Nissan выпускают китайские "москвичи".

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Автомобильный рынок
NEWS
Россия пойдет ва-банк. Данилов рассказал, чего ждать в годовщину войны
Россия пойдет ва-банк. Данилов рассказал, чего ждать в годовщину войны
DAILY
Битва за Соледар. Что происходит в боях под Бахмутом и как меняется фронт на Донбассе
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Битва за Соледар. Что происходит в боях под Бахмутом и как меняется фронт на Донбассе