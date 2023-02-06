Около 100 млн евро в сутки: эксперт оценил потери России от эмбарго на нефтепродукты

Как отметил эксперт, в январе 2023 года доля стоимости нефтепродуктов в общем экспорте энергоресурсов РФ составляла 25% или 140 млн евро в сутки (данные CREA, Центр исследования энергетики и чистого воздуха). Наибольшие доходы Россия продолжает получать от поставок на мировой рынок нефти - доля экспорта до 50% или 260 млн. евро в сутки. Также весомую роль в доходах РФ играет экспорт угля и сжиженного природного газа - по 80 млн евро в сутки.

"После введения эмбарго на российские нефтепродукты странами ЕС, G7, Швейцарией и Австралией с 5 декабря, а также в результате введения ЕС потолка цен на дизельное топливо и мазут доходы российских нефтяных компаний прогнозируемо снизятся на 100 млн евро в сутки", - сообщил он.

По его данным, российские нефтепереработчики лишатся только рынка дизельного топлива в ЕС в объеме 0,7 млн барр в сутки. В общей сложности российские компании поставляют на мировые рынки около 2,5 млн баррелей в сутки всех видов нефтепродуктов.

"Заместить потерю европейского рынка нефтепродуктов им будет гораздо труднее чем нефтяного, поскольку крупнейшие страны импортеры российских энергоресурсов вне ЕС - Китай и Индия сами являются чистыми экспортерами нефтепродуктов. То есть, следует ожидать не только мощный удар по российскому бюджету, но и по нефтеперерабатывающей отрасли этой страны ", – сказал Омельченко.

По его словам, российский бюджет на 2023 год разработан с дефицитом в 3,3 трлн рублей или 2% при условии, что цена на нефть будет 70 долларов за баррель. Однако общие потери РФ от применения эмбарго и ценового потолка на нефть и нефтепродукты уже сейчас оцениваются в 270 млн евро в сутки. Российская нефть реализуется на внешних рынках с рекордной скидкой в 40% по отношению к эталонному сорту Brent по средней цене 48-52 долларов за баррель. Такая же участь, вероятно, ожидает и российские нефтепродукты. "В результате дефицит российского бюджета может возрасти до 6-8 трлн рублей", - отметил он.

Эксперт напомнил, что в марте ожидается пересмотр потолка цены на российскую нефть. "Для понимания санкционной политики G7 и ЕС нужно принимать во внимание, что эти организации исходят, прежде всего, из парадигмы с одной стороны, ограничения экономических возможностей РФ в финансировании военной агрессии против Украины, а с другой - недопущения резкого роста цен на энергоресурсы из-за критичного объема падения поступления российских углеводородов на мировые рынки. Поэтому, жесткого ценового ограничения (30-40 долларов/баррель) ждать не следует", - добавил он.