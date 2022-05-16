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На території Росії експропріювали заводи Renault і випускатимуть "москвичі"

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Москва, Понеділок 16 травня 2022 09:09
На території Росії експропріювали заводи Renault і випускатимуть "москвичі" Фото: підприємства французької корпорації Renault конфісковані на території РФ (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

На території Росії вирішили конфіскувати підприємства французької корпорації Renault, яка призупинила свою діяльність після вторгнення в Україну. На московському заводі замість автомобілів під брендами Renault і Nissan будуть випускати "москвичі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Москви Сергія Собяніна.

"Я прийняв рішення забрати завод на баланс міста і відновити виробництво легкових автомобілів під історичним брендом "Москвич"", - написав Собянін на своєму сайті.

Крім того, як повідомило міністерство промисловості і торгівлі РФ, 67,69% акцій автоконцерну "АВТОВАЗ" переходять у власність ФГУП "НАМИ".

"В рамках існуючих ліцензій продовжиться випуск усієї лінійки автомобілів LADA на заводах АВТОВАЗу. Також АВТОВАЗ здійснюватиме сервісне обслуговування автомобілів Renault на російському ринку", - йдеться у повідомленні.

Умовою є опціон на зворотний викуп Renault своєї частки в АВТОВАЗі, який може бути реалізований протягом наступних 6 років.

Renault, західний автовиробник, найбільш схильний до впливу в Росії, заявив у березні, що призупиняє роботу свого московського заводу і розглядає можливість негрошового списання на суму 2,2 млрд євро, щоб відобразити потенційні втрати.

У квітні міністерство торгівлі РФ заявило, що завод Renault в Москві, що виробляє автомобілі під брендами Renault і Nissan, буде переданий уряду міста. Також анонсувалася передача 68% акцій найбільшого російського автовиробника "АвтоВАЗ" автомобільному науково-дослідному інституту за символічний 1 рубль.

Вторгнення Москви в Україну 24 лютого спровокувало масовий відтік корпорацій з Росії. За даними Єльської школи менеджменту, близько 1 тисячі компаній оголосили про те, що в тій чи іншій мірі скорочують свою діяльність.

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