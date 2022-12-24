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Более 70% жителей России поддерживают войну против Украины, половина хотят переговоров

Новина українською →
Москва, Суббота 24 декабря 2022 15:12
Более 70% жителей России поддерживают войну против Украины, половина хотят переговоров Фото: абсолютное большинство жителей России поддерживают войну (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Поддержка войны против Украины среди жителей России с февраля 2022 года практически не изменилась. Число сторонников переговоров в последние месяцы снижается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные опроса независимого "Левада-центра".

В конце декабря 71% поддерживают "действия российских вооруженных сил в Украине", не поддерживают - 21%.

Более 70% жителей России поддерживают войну против Украины, половина хотят переговоров

Сторонников мирных переговоров в обществе по-прежнему больше, чем сторонников продолжения военных действий (50% против 40% в декабре 2022 года). Однако доля сторонников переговоров плавно снижается на протяжении двух последних месяцев после резкого роста в сентябре-октябре.

Более 70% жителей России поддерживают войну против Украины, половина хотят переговоров

В августе похожий вопрос задавался в несколько иной формулировке:

Более 70% жителей России поддерживают войну против Украины, половина хотят переговоров

В декабрьском опросе также был задан открытый вопрос с просьбой к респондентам объяснить свою позицию. Так сторонники мирных переговоров объясняли свое мнение желанием остановить гибель людей: "люди погибают", "погибают молодые пацаны", "слишком много жертв уже", "убивать друг друга нельзя", "лучше плохой мир чем хорошая война". Сторонники продолжения военных действий говорили преимущественно о том, что "начатое нужно довести до конца", "до победы", "столько уже сделали, что нельзя идти назад", что нужно "давить фашистов", а также о том, что украинцы "не хотят мира сами".

Опрос "Левада-центра" проведен 15-21 декабря 2022 года среди 1611 человек. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4%.

Напомним, по данным опроса КМИС, несмотря на российские обстрелы, разрушающие инфраструктуру и уносящие жизни людей, 86% украинцев ответили, что нужно все равно продолжать вооруженную борьбу, даже если обстрелы продолжатся.

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