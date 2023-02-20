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Петля затягивается: глава Евросовета назвал основные санкции против Кремля

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Брюссель, Понедельник 20 февраля 2023 13:21
Петля затягивается: глава Евросовета назвал основные санкции против Кремля Фото: глава Евросовета Шарль Мишель (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Европейский Союз в течение года после российского вторжения в Украину принял основные санкции против Кремля. Дальше петля будет только затягиваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Евросовета Шарля Мишеля бельгийскому изданию Le Soir.

"Главное уже было сделано, поскольку мы ввели санкции против ископаемого топлива", - сказал он, отметив, что после этого остается не так уж много дополнительных опций для расширения санкций.

По его словам каждый следующий пакет санкций ЕС направлен на "затягивание петли" и предотвращение попыток обхода.

Мишель призвал европейцев усилить давление на российских оккупантов, поскольку следующие несколько недель могут стать "решающими в военном и, следовательно, в политическом плане".

Напомним, послы стран Европейского Союза планируют окончательно согласовать десятый пакет санкций против России и ограничения против Беларуси на заседании 22 февраля.

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