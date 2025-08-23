ua en ru
Пока преждевременно говорить о размещении иностранных войск в Украине, - генерал НАТО

Брюссель, Суббота 23 августа 2025 14:20
Пока преждевременно говорить о размещении иностранных войск в Украине, - генерал НАТО Фото: глава военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В НАТО считают, что пока рано говорить о размещении иностранного контингента в Украине. Этот вопрос еще находится на начальном этапе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу военного комитета НАТО адмирала Джузеппе Каво Драгоне в интервью Corriere della Sera.

На вопрос об иностранном контингенте в Украине генерал НАТО ответил: "Это как минимум преждевременно".

"Мы знаем, что вопрос контингентов поднимался отдельными странами, возможно, на двусторонней основе. Но, повторяю, он все еще находится в зачаточном состоянии", - сказал он.

Глава военного комитета НАТО отмечает, что гарантии безопасности, очерченные политиками, должны определять контекст. Например: на местах, кто решает, были ли нарушения соглашения, кто разрабатывает правила применения военной силы, должен ли контингент только наблюдать или же также защищаться и каким оружием.

"Ничего не определено. В моей области я даже не знаю, есть ли на самом деле доступные войска, и, возможно, кто-то может рассмотреть солдат из стран, не входящих в НАТО. Все открыто. С одним твердым пунктом: НАТО остается преданным защите граждан своих государств-членов, прежде всего", - заявил Драгоне.

Гарантии безопасности для Украины

Гарантии безопасности для Украины готова предоставить "коалиция решительных", в состав которой входят 30 государств. Страны-участницы коалиции уже заявили о готовности развернуть на украинской территории силы сдерживания.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон присоединится к гарантиям, однако ключевая роль в их реализации должна принадлежать именно европейским государствам. В то же время в США не исключают возможность предоставления Украине поддержки с воздуха, однако Трамп категорически против отправки американских военных.

В Москве же настаивают, что к гарантиям безопасности должен присоединиться и Китай. Президент Владимир Зеленский считает, что Китай не может выступать гарантом.

По данным Welt, Пекин может направить войска в Украину, но только под мандатом ООН.

