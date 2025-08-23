Поки передчасно говорити про розміщення іноземних військ в Україні, - генерал НАТО

В НАТО вважають, що поки зарано говорити про розміщення іноземного контингенту в Україні. Це питання ще перебуває на початковому етапі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову військового комітету НАТО адмірала Джузеппе Каво Драгоне в інтерв'ю Corriere della Sera .

На питання щодо іноземного контингенту в Україні генерал НАТО відповів: "Це як мінімум передчасно".

"Ми знаємо, що питання контингентів порушувалося окремими країнами, можливо, на двосторонній основі. Але, повторюю, воно все ще перебуває в зародковому стані", - сказав він.

Голова військового комітету НАТО зазначає, що гарантії безпеки, окреслені політиками, повинні визначати контекст. Наприклад: на місцях, хто вирішує, чи були порушення угоди, хто розробляє правила застосування військової сили, чи повинен контингент лише спостерігати або ж також захищатися і якою зброєю.

"Нічого не визначено. У моїй галузі я навіть не знаю, чи є насправді доступні війська, і, можливо, хтось може розглянути солдатів з країн, що не входять до НАТО. Все відкрито. З одним твердим пунктом: НАТО залишається відданим захисту громадян своїх держав-членів, перш за все", - заявив Драгоне.