Самый известный музей мира: главные факты о Лувре

Париж, Воскресенье 19 октября 2025 13:42
Самый известный музей мира: главные факты о Лувре Фото: в Париже ограбили Лувр (Musée du Louvre)
Автор: Карина Левицкая

Лувр - один из самых известных музеев мира, расположенный в центре Парижа. Когда-то королевский дворец, сегодня он хранит более 35 тысяч экспонатов, среди которых - "Мона Лиза" Леонардо да Винчи и "Венера Милосская".

РБК-Украина рассказывает, чем именно известен Лувр.

Место, на котором сегодня расположен Лувр в Париже, изначально было средневековой крепостью - ее построили в конце XII века во время правления короля Филиппа II Августа.

В XVI веке Франциск I превратил крепость в королевский дворец, а после Французской революции здание стало музеем: официальное открытие состоялось 10 августа 1793 года.

Коллекция и масштабы

Лувр - один из крупнейших музеев мира: выставочная площадь превышает 60 000 м², а количество экспонатов оценивается в сотни тысяч. Всего на экспозиции выставлено примерно 35 000 экспонатов.

Коллекция охватывает древние цивилизации (Египет, Междуречье), античный мир, средневековье, Возрождение и до XIX века.


Среди самых известных произведений - "Mona Lisa" Леонардо да Винчи, скульптура "Venus de Milo" и "Winged Victory of Samothrace".

Кроме старинного здания дворца, Лувр имеет современную узнаваемую стеклянную пирамиду, спроектированную архитектором И. М. Пеем и завершенную в 1989 году - она стала символом музея.

На зображенні може бути: 3 людини

После реконструкций, продолжавшихся во второй половине XX века, пирамида стала главным входом и архитектурной меткой.

На сегодня музей посещает миллионы людей ежегодно (по состоянию на 2024-2025 годы - около 8-9 миллионов), что создает давление на инфраструктуру.

В связи с этим сейчас ведется масштабная реконструкция, чтобы устранить эти проблемы и адаптировать музей к новым требованиям.

Заметим также, за время своего существования Лувр претерпел несколько значительных реорганизаций. Самая большая - создание музея д'Орсе и передача туда всех произведений с 1848 по 1914 годы.

Именно в музей д'Орсе вошли картины импрессионистов и других художественных направлений. Произведения мастеров XX века собирает, изучает и экспонирует Музей современного искусства имени Жоржа Помпиду.

Хронологически экспозиции Лувра заканчиваются 1848 годом.

Ограбление Лувра

Согласно открытым источникам известно, что Лувр грабили неоднократно, хотя и редко. Последнее ограбление произошло более 35 лет назад.

Так, в июле 1990 года из музея Лувр было похищено двенадцать древнеримских ювелирных изделий. Эта кража побудила к реорганизации систем безопасности в парижских музеях.

Известно, что до этого подобное произошло 31 мая 1983 года. В тот день из Лувра были похищены два доспеха, инкрустированные золотом и серебром. Их нашли только четыре десятилетия спустя.

Кроме того, есть история о картине, которую сняли прямо со стены. 11 июня 1939 года картину Антуана Ватто "Равнодушный" быстро срезали с проводов посреди дня в зале, посвященном коллекции доктора Луи Ла Каза.

Что еще хуже, этого не замечали несколько дней.

Ну и наиболее громкое ограбление Лувра произошло 21 августа 1911 года. Именно в тот день итальянский художник-декоратор Винченцо Перуджа похитил "Мону Лизу" из Лувра.

Примечательно, что Перуджа до этого работал в Лувре как стекольщик. Он прошел в музей в форме работника, надев белый халат, чтобы не бросаться в глаза, и воспользовался тем, что в августе музей был почти пуст из-за еженедельного выходного дня.

Перуджа снял картину с двух железных кронштейнов, вынес ее в служебное помещение, где снял защитную раму, обернул полотно в свой халат и вышел из музея почти незамеченным.

Новое ограбление Лувра

Как сообщало, РБК-Украина, сегодня, 19 октября, днем в Париже ограбили музей Лувр. В настоящее время он полностью закрыт для посещений.

Сообщается, что воры разбили окна в музее и похитили драгоценности Наполеона и его жены.

