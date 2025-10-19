ua en ru
Вс, 19 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

На глазах у посетителей. Появились первые кадры ограбления Лувра

Франция, Воскресенье 19 октября 2025 21:31
UA EN RU
На глазах у посетителей. Появились первые кадры ограбления Лувра Иллюстративное фото: полиция Франции уже получила видео с камер (Getty Images)
Автор: Антон Корж

На французском телевидении показали первое видео момента ограбления галереи Аполлона в Лувре. Судя по кадрам, все произошло буквально на глазах у многочисленных посетителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал BFMTV.

Как сообщил телеканал, следствие получило первые видео с места ограбления и окрестностей Лувра. Это видеозаписи с камер наблюдения, а также видео, сделанные посетителями.

В частности, на видео, которое показал телеканал, можно увидеть мужчину в желтом жилете, который режет витрину шлифовальной машиной. При этом на заднем плане видно посетителей музея - то есть ограбление произошло буквально у них на глазах.

Прокурор Парижа подтвердил, что следствие имеет много видео и рассчитывает на свидетелей, которые могли что-то видеть или заснять. Уже удалось найти несколько вещественных доказательств, связанных со злоумышленниками.

"Один из наших сограждан, например, сообщил в судебную полицию о том, что один из преступников избавился от желтого жилета, который был на нем", - сообщил прокурор.

"Ограбление года"

Напомним, что во Франции утром 19 октября произошло буквально ограбление года - неизвестные злоумышленники обокрали музей Лувр. Они обнесли галерею Аполлона, похитив оттуда драгоценности, принадлежавшие семье императора Наполеона I Бонапарта.

Несколько ценных вещей уже удалось найти, в том числе корону императрицы Евгении. Однако остальные все еще не найдены. Ведется расследование, полиция ищет злоумышленников - есть версия, что это были иностранцы. Подробнее об ограблении и реакции на него - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Париж
Новости
В Париже ограбили Лувр
В Париже ограбили Лувр
Аналитика
Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов
Дмитрий Сидоров, Ростислав Шаправский Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов