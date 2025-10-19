На глазах у посетителей. Появились первые кадры ограбления Лувра

На французском телевидении показали первое видео момента ограбления галереи Аполлона в Лувре. Судя по кадрам, все произошло буквально на глазах у многочисленных посетителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал BFMTV .

Как сообщил телеканал, следствие получило первые видео с места ограбления и окрестностей Лувра. Это видеозаписи с камер наблюдения, а также видео, сделанные посетителями.

В частности, на видео, которое показал телеканал, можно увидеть мужчину в желтом жилете, который режет витрину шлифовальной машиной. При этом на заднем плане видно посетителей музея - то есть ограбление произошло буквально у них на глазах.

Прокурор Парижа подтвердил, что следствие имеет много видео и рассчитывает на свидетелей, которые могли что-то видеть или заснять. Уже удалось найти несколько вещественных доказательств, связанных со злоумышленниками.

"Один из наших сограждан, например, сообщил в судебную полицию о том, что один из преступников избавился от желтого жилета, который был на нем", - сообщил прокурор.