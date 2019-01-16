Підпал будівлі Києво-Печерської лаври: адвокат підозрюваного не прийшов в суд

Фото: пожежа в будівлі комплексу Києво-Печерської лаври (РБК-Україна)

Засідання перенесли на 17 січня, на 11:00

Печерський суд Києва сьогодні, 16 січня, не обрав запобіжний захід підозрюваному в підпалі Києво-Печерської лаври, оскільки адвокат не з'явився на засідання. Про це РБК Україна розказала речниця прокуратури Надія Максимець.

Вона зазначила, що засідання перенесли на завтра на 17 січня на 11:00 через неявку адвоката.

Зазначимо, сьогодні суд мав обрати запобіжний захід підозрюваному в підпалі будівлі Києво-Печерської лаври.

Нагадаємо, напередодні загорілася одна з будівель Києво-Печерської лаври. За попередніми даними, пожежа почалася в одній з кімнат на другому поверсі з подальшим розповсюдженням вогню на дах.

Через інцидент в напрямку лаври призупиняли рух тролейбусів.

Пожежу загасили приблизно за три години, загалом вогонь пошкодив близько 400 квадратних метрів приміщення.

15 січня поліція затримала підозрюваного в підпалі і йому було повідомлено про підозру.