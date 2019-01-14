Пожежу в будівлі Києво-Печерської лаври ліквідовано

Фото: пожежа в будівлі комплексу Києво-Печерської лаври (РБК-Україна)

Пожежу було ліквідовано о 20:07

Пожежу у двоповерховій окремо розташованій будівлі, яка належить монастирському комплексу Киево-Печерської лаври, ліквідовано. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Повідомляється, що пожежу у двоповерховій будівлі по вул. Лаврська, 23 ліквідовано о 20:07.

Нагадаємо, в Києві сьогодні, 14 січня, почалася пожежа в двоповерховій окремо розташованій будівлі, яка належить Києво-Печерській лаврі. Пожежу в будівлі було локалізовано о 19:12.

За попередніми даними, пожежа почалася в одній з кімнат на другому поверсі з подальшим розповсюдженням вогню на дах. На місці працює 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки і близько 44 чоловік особового складу. На даний час гасіння пожежі триває.

Станом на 19:00 14 січня площа пожежі в двоповерховій окремо розташованій будівлі, яка належить монастирському комплексу Києво-Печерської лаври, становила 200 кв. м.