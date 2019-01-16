Поджог здания Киево-Печерской лавры: адвокат подозреваемого не пришел в суд

Заседание перенесли на 17 января, на 11:00
Печерский суд Киева сегодня, 16 января, не избрал меру пресечения подозреваемому в поджоге Киево-Печерской лавры, поскольку адвокат не явился на заседание. Об этом РБК-Украина рассказала пресс-секретарь прокуратуры Надежда Максимец.
Она отметила, что заседание перенесли на завтра на 17 января на 11:00 из-за неявки адвоката.
Отметим, сегодня суд должен был избрать меру пресечения подозреваемому в поджоге здания Киево-Печерской лавры.
Напомним, накануне загорелось одно из зданий Києво-Печерской лавры. По предварительным данным, пожар начался в одной из комнат на втором этаже с последующим распространением огня на крышу.
Инцидент в направлении лавры приостанавливали движение троллейбусов.
Пожар потушили примерно за три часа, в целом огонь повредил около 400 квадратных метров помещения.
15 января полиция задержала подозреваемого в поджоге и ему было сообщено о подозрении.