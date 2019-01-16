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Суд сьогодні обере запобіжний захід підозрюваному у підпалі Києво-Печерської лаври

Новини » Надзвичайні події    16.01.2019 - 17:25
Суд сьогодні обере запобіжний захід підозрюваному у підпалі Києво-Печерської лаври
Фото: пожежа в будівлі комплексу Києво-Печерської лаври (РБК-Україна)

Покарання за умисний підпал передбачає до 10 років позбавлення вол

Підозрюваному в підпалі будівлі Києво-Печерської лаври проситимуть обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.  Про це РБК Україна розказала речниця прокуратури Надія Максимець. 

Вона нагадала, що підозрюваного затримано і сьогодні в має відбутися суд у Печерському райсуді.

Прокуратура проситиме тримання під вартою для підозрюваного. 

"Тримання під вартою. Злочин тяжкий, передбачає покарання до 10 років позбавлення волі. До того ж у нього немає постійного місця проживання. Тому ризики, що він може переховуватися високі", - додала вона.

Нагадаємо, напередодні загорілася одна з будівель Києво-Печерської лаври. За попередніми даними, пожежа почалася в одній з кімнат на другому поверсі з подальшим розповсюдженням вогню на дах.

Через інцидент в напрямку лаври призупиняли рух тролейбусів. 

Пожежу загасили приблизно за три години, загалом вогонь пошкодив близько 400 квадратних метрів приміщення.

15 січня поліція затримала підозрюваного в підпалі і йому було повідомлено про підозру.

Підпал будівлі Києво-Печерської Лаври: затриманому повідомили про підозру
Новини України КиївпожежапідпалСуд
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