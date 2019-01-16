Суд сьогодні обере запобіжний захід підозрюваному у підпалі Києво-Печерської лаври

Фото: пожежа в будівлі комплексу Києво-Печерської лаври (РБК-Україна)

Покарання за умисний підпал передбачає до 10 років позбавлення вол

Підозрюваному в підпалі будівлі Києво-Печерської лаври проситимуть обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це РБК Україна розказала речниця прокуратури Надія Максимець.

Вона нагадала, що підозрюваного затримано і сьогодні в має відбутися суд у Печерському райсуді.

Прокуратура проситиме тримання під вартою для підозрюваного.

"Тримання під вартою. Злочин тяжкий, передбачає покарання до 10 років позбавлення волі. До того ж у нього немає постійного місця проживання. Тому ризики, що він може переховуватися високі", - додала вона.

Нагадаємо, напередодні загорілася одна з будівель Києво-Печерської лаври. За попередніми даними, пожежа почалася в одній з кімнат на другому поверсі з подальшим розповсюдженням вогню на дах.

Через інцидент в напрямку лаври призупиняли рух тролейбусів.

Пожежу загасили приблизно за три години, загалом вогонь пошкодив близько 400 квадратних метрів приміщення.

15 січня поліція затримала підозрюваного в підпалі і йому було повідомлено про підозру.