Підпал будівлі Києво-Печерської Лаври: затриманому повідомили про підозру

Фото: пожежа в будівлі комплексу Києво-Печерської лаври (РБК-Україна)

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу

Київська місцева прокуратура №6 повідомила про підозру чоловіку, який здійснив підпалі будівлі Києво-Печерської лаври. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.

Як зазначається, 24-річний чоловік, перебуваючи в кімнаті на другому поверсі вказаної будівлі, підпалив папір під пінопластом та старими матрацами, внаслідок чого здійнялась пожежа.

"В подальшому зловмисник втік з місця вчинення злочину, однак невдовзі був затриманий працівниками Печерського УП ГУНП у м. Києві", - йдеться у повідомленні.

Наразі підпалювачу повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України (умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу).

"Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу", - додали у відомстві.

Нагадаємо, напередодні загорілася одна з будівель Києво-Печерської лаври. За попередніми даними, пожежа почалася в одній з кімнат на другому поверсі з подальшим розповсюдженням вогню на дах.

Через інцидент в напрямку лаври призупиняли рух тролейбусів.

Пожежу загасили приблизно за три години, загалом вогонь пошкодив близько 400 квадратних метрів приміщення.

Сьогодні поліція затримала підозрюваного в підпалі.