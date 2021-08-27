Підпал офісу Денисової, ще одна медаль на Паралімпіаді, вибухи в Кабулі: новини за 26 серпня

Поруч з аеропортом Кабула сталися два вибухи, в Києві підпалили офіс омбудсмена, українська плавчиня завоювала ще одну медаль на Паралімпіаді в Токіо. Детальніше про те, що сталося в четвер, 26 серпня - в матеріалі РБК-Україна.

Вибухи в Кабулі: більше сотні загиблих

В четвер, 26 серпня, біля будівлі аеропорту Кабула сталися два вибухи, влаштовані терористами-смертниками. В результаті загинули більше сотні осіб. На даний момент повідомляється, що серед афганців число жертв склало 90 осіб, також загинули 13 американський військовослужбовців.

Перший вибух стався поруч з готелем Baron Hotel. Другий - неподалік від будівлі Міністерства закордонних справ Афганістану. ЗМІ також повідомляли, до трагедії причетне терористичне угруповання ІДІЛ.

Перед цим генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про загрозу теракту в аеропорту Кабула, через це країни західної коаліції призупинили евакуацію. Ближче до вечора Німеччина заявили, що терористична загроза стала більш конкретною, а загальна ситуація в Афганістані залишається максимально небезпечною.

У Києві невідомий кинув "коктейль Молотова" в офіс омбудсмена Денісової

У центрі Києва чоловік підпалив двері офісу омбудсмена Людмили Денисової, Уповноваженої Верховної Ради з прав людини, а також перед цим намагався спалити двері ще однієї адміністративної будівлі в столиці. Зловмисник був затриманий, після чого розповів поліції про мотиви вчинку.

Чоловік, уродженець Київської області, 1970 року народження заявив, що планував також здійснити аналогічний напад на будівлю Верховного Суду України, а ще "хотів підпалити ООН". На думку затриманого, він діяв "законно", і не бажав, щоб хто-небудь з людей постраждав. Своєю "акцією" - кидання "коктейлю Молотова" у приміщення адмінбудівель - чоловік мав намір привернути увагу до своїх проблем, і скаржився на бездіяльність чиновників.

"Дельта" шириться Україною. В МОЗ заявили про готовність до нової хвилі

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін повідомив, що кількість випадків інфікування штамом коронавірусу "Дельта" в Україні зростає.

Він розповів, що ще 5 серпня було підтверджено 147 випадків штаму "Дельта", а вже 20 серпня - 520. За словами Кузіна, упродовж літа система охорони здоров’я на всіх рівнях готувалися до можливих викликів нової хвилі коронавірусу.

У бакалаврів і магістрів можуть анулювати дипломи через плагіат: рішення Кабміну

Кабінет міністрів України прийняв порядок, згідно з яким виші зможуть анулювати ступені вищої освіти бакалаврів і магістрів через порушення академічної доброчесності. Зокрема, за плагіат у дипломних роботах.

Повідомляється, що відповідні рішення можуть прийматися щодо молодших бакалаврів, бакалаврів і магістрів. Скасування ступеня вищої освіти відбувається, якщо в кваліфікаційній роботі виявлять академічний плагіат, фабрикацію, фальсифікацію, обман або виявиться, що робота була підготовлена через хабарництво.

АЗС повинні знизити ціни на бензин на гривню: оприлюднена нова максимальна вартість

Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку. Чергові дані станом на 25 серпня надала НАК "Нафтогаз України".

Розрахункові ціни для бензину знижені з 26,67 гривень до 25,53 гривень за літр, для дизельного палива знижені з 21,64 гривень до 21,11 гривень за літр. Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 30,53 гривень за літр, дизельного палива - 28,11 гривень за літр.

Кабмін переніс робочі дні: у 2022 році буде два періоди довгих вихідних

Кабінет міністрів схвалив розпорядження "Про перенесення робочих днів у 2022 році". На 8 березня і День Конституції буде по чотири вихідних поспіль.

Керівникам підприємств, установ та організацій, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями у суботу та неділю, рекомендовано перенести у 2022 році робочі дні:

з понеділка 7 березня на суботу 12 березня;

понеділка 27 червня на суботу 2 липня.

Таким чином, по чотири вихідних поспіль буде з 5 по 8 березня і з 25 по 28 червня.

Українська плавчиня Мерешко виборола ще одну медаль на Паралімпіаді в Токіо

Українська плавчиня Єлизавета Мерешко виборола "срібло" на Паралімпіаді в Токіо. Вона здобула медаль у запливі 200 метрів комплексним стилем.

Для Мерешко це вже друга медаль на цьогорічній Параліміаді. Мерешко вдруге поспіль виходила у басейн для виступу у фіналі. Нагадаємо, у перший змагальний день українка здобула золоту медаль на дистанції 50 метрів вільним стилем.

10-річна українка стала чемпіонкою світу з балету: наймолодша учасниця змагань

Єлизавета Біденко в 10 років стала чемпіонкою світу з бальних танців. На цьому змаганні українка була наймолодшою учасницею і обійшла танцівниць з Англії, Іспанії, Франції та Польщі.

Дівчинка займається балетом з 4 років. Перед Чемпіонатом світу вона тренувалася по чотири години на день. Повернувшись зі змагань, вона відразу йде на тренування, адже попереду нові випробування. Через два місяці почнуться змагання в Парижі.

Приготуйте парасолі і куртки: які області накриє похолоданням і зливами

Погода в Україні в п'ятницю очікується несприятлива в більшості областей країни. Синоптики прогнозують зниження температури повітря, шквальний вітер і проливні дощі.

Детальніше про те, яка погода чекає українців у п'ятницю, 27 серпня, читайте в матеріалі Styler.