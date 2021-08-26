Генсек НАТО заявив про загрозу терористичного акту в аеропорту Кабула
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав терористичну атаку на Кабульський аеропорт реальною небезпекою. Він зазначив, що операція з евакуації людей їх Афганістану - одна з наймасштабніших в історії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
За його словами, після завершення військової кампанії альянс продовжить вивозити людей комерційним рейсами і вимагатиме від «Талібану» відкрити прикордонні пункти на землі.
Найбільш складна частина евакуації-дорога до аеропорту афганської столиці, це пов'язано з тим, що таліби контролюють всю територію країни, додав Столтенберг.
"З одного боку, ми б хотіли мати якомога більше часу, щоб вивезти якомога більше людей. Однак, якщо ми залишимося після 31 Серпня, особливо якщо таліби не дадуть нам хоча б якусь подобу мовчазної згоди, зростає загроза атак", - заявив Столтенберг.
Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що немає "крайнього терміну" для евакуації людей з Афганістану. За його словами, США продовжать евакуювати людей і після 31 Серпня.