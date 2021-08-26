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Генсек НАТО заявив про загрозу терористичного акту в аеропорту Кабула

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Четвер 26 серпня 2021 04:19
Генсек НАТО заявив про загрозу терористичного акту в аеропорту Кабула Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав терористичну атаку на Кабульський аеропорт реальною небезпекою. Він зазначив, що операція з евакуації людей їх Афганістану - одна з наймасштабніших в історії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За його словами, після завершення військової кампанії альянс продовжить вивозити людей комерційним рейсами і вимагатиме від «Талібану» відкрити прикордонні пункти на землі.

Найбільш складна частина евакуації-дорога до аеропорту афганської столиці, це пов'язано з тим, що таліби контролюють всю територію країни, додав Столтенберг.

"З одного боку, ми б хотіли мати якомога більше часу, щоб вивезти якомога більше людей. Однак, якщо ми залишимося після 31 Серпня, особливо якщо таліби не дадуть нам хоча б якусь подобу мовчазної згоди, зростає загроза атак", - заявив Столтенберг.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що немає "крайнього терміну" для евакуації людей з Афганістану. За його словами, США продовжать евакуювати людей і після 31 Серпня.

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