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Україна здобула перше "золото" на Параолімпіаді в Токіо

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Київ, Середа 25 серпня 2021 13:23
Україна здобула перше "золото" на Параолімпіаді в Токіо Фото: українська спортсменка Єлизавета Мерешко (скрін відео)
Автор: Анастасія Рокитна

Україна виборола перше "золото" на Параолімпіаді в Токіо. Його виграла плавчиня Єлизавета Мерешко.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Головною суперницею в боротьбі за "золото" була американка Елізабет Маркс, яка у кваліфікації встановила рекорд Параолімпійських ігор. У фіналі Маркс теж стартувала найкраще, але ближче до кінця дистанції її почала наздоганяти Мерешко - і зрештою змогла випередити.

Українка Єлизавета Мерешко фінішувала перша.

"Бронза" дісталася 17-річній Анні Гонтар - українка фінішувала третьою з часом 33.40. Ще одна українка - Вікторія Савцова - закінчила фінал на п'ятому місці.

Нагадаємо, фехтувальник Артем Манько виграв "срібло" у фехтуванні на візках.

Раніше шаблістка Євгенія Бреус здобула бронзову медаль, а плавець Антон Коль - "срібло".

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Україна здобула перше "золото" на Параолімпіаді в Токіо
Україна здобула перше "золото" на Параолімпіаді в Токіо
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