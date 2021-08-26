У Києві невідомий кинув "коктейль Молотова" в офіс омбудсмена Денісової

У Києві невідомий кинув "коктейль Молотова" в офіс уповноваженої Верховної ради з прав людини Людмили Денісової. На місці вже працюють правоохоронці.

Про це РБК-Україна сказали в поліції Києва.

У поліції відмовилися поки розкривати деталі події, зазначивши, що правоохоронці вже з'ясовують обставини.

Очевидці події повідомили, що невідомий чоловік кинув у двері будівлі пляшку з запальною речовиною. Після цього його затримали правоохоронці.

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Інформацію про інцидент на сторінці у Facebook підтвердила сама омбудсмен Денісова. Вона зазначила, що в результаті інциденту було пошкоджено двері офісу, а співробітники та відвідувачі не постраждали.

"Завдяки злагодженим діям правоохоронних органів зловмисника вже затримано. При ньому виявлено інші вибухові речовини. Тривають слідчі дії", - додала вона.