АЗС повинні знизити ціни на бензин на гривню: оприлюднена нова максимальна вартість

Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку. Чергові дані станом на 25 серпня надала НАК "Нафтогаз України".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію на сайті міністерство .

Розрахункові ціни для бензину знижені з 26,67 гривень до 25,53 гривень за літр, для дизельного палива знижені з 21,64 гривень до 21,11 гривень за літр.

Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 30,53 гривень за літр, дизельного палива - 28,11 гривень за літр.