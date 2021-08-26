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Українська плавчиня Мерешко виборола ще одну медаль на Паралімпіаді в Токіо

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Четвер 26 серпня 2021 12:16
Українська плавчиня Мерешко виборола ще одну медаль на Паралімпіаді в Токіо Фото: українська спортсменка Єлизавета Мерешко (скрін відео)
Автор: Инна Собора

Українська плавчиня Єлизавета Мерешко виборола "срібло" на Паралімпіаді в Токіо. Вона здобула медаль у запливі 200 метрів комплексним стилем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Ігр.

Перше місце у представниці Великобританії, "бронза" - у плавчині з Німеччини.

Для Мерешко це вже друга медаль на цьогорічній Параліміаді. Мерешко вдруге поспіль виходила у басейн для виступу у фіналі.

Нагадаємо, у перший змагальний день українка здобула золоту медаль на дистанції 50 метрів вільним стилем.

Раніше повідомлялося, що Україна завоювала 8 медалей на Паралімпіаді-2020.

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