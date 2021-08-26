ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Курс долара прискорив зростання на міжбанку

Новость на русском →
Україна, Четвер 26 серпня 2021 17:15
Курс долара прискорив зростання на міжбанку Фото: курс долара виріс на 10 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку у продажу 26 серпня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 10 копійок до 26,85 гривень за долар, курс в покупці до 26,83 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 14 копійок до 31,55 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,8300 - 26,8500 грн/долар, євро 31,5332 - 31,5568 грн/євро, російський рубль 0,3610-0,3616 грн/рубль.

Курс долара прискорив зростання на міжбанку

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 25 серпня 2021 року закрилися в діапазоні: долар 26,7200 - 26,7400 грн/долар, євро 31,3879 - 31,4114 грн/євро, російський рубль 0,3610 - 0,3614 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара зростає четвертий день поспіль після падіння до річного мінімуму. Національний банк України (НБУ) на 27 серпня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,77 гривень за долар. Курс на 7 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс євро Курс рубля
NEWS
Прогноз на осінь: коли можливий новий сплеск коронавіруса в Україні
Прогноз на осінь: коли можливий новий сплеск коронавіруса в Україні
DAILY
Незалежність в цифрах. Як змінилася економіка України за 30 років
Олександр Білоусфінансовий редактор Незалежність в цифрах. Як змінилася економіка України за 30 років