Курс долара прискорив зростання на міжбанку

Курс долара на міжбанку у продажу 26 серпня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 10 копійок до 26,85 гривень за долар, курс в покупці до 26,83 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 14 копійок до 31,55 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,8300 - 26,8500 грн/долар, євро 31,5332 - 31,5568 грн/євро, російський рубль 0,3610-0,3616 грн/рубль. Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 25 серпня 2021 року закрилися в діапазоні: долар 26,7200 - 26,7400 грн/долар, євро 31,3879 - 31,4114 грн/євро, російський рубль 0,3610 - 0,3614 грн/рубль.