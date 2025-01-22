Двойной удар по энергетике России: Евросоюз и США готовят новые меры

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В Еврокомиссии через несколько недель или даже раньше хотят представить план по отказу от российских энергоносителей. В ЕС уже практически прекратили использование угля и нефти из РФ. По нефти исключение осталось лишь для Венгрии, Словакии и Чехии. Эти страны продолжают получать ее через южную ветку нефтепровода "Дружба" через Украину.

Поставки природного газа из РФ в ЕС существенно сократились после остановки его транзита через Украину. Сейчас по трубопроводу газ из РФ может поставляться только по "Балканскому потоку" из "Турецкого потока" – до 15 млрд кубометров для Румынии, Греции, Северной Македонии, Сербии, Боснии и Герцеговины, а также Венгрии.

Продолжает идти из России в ЕС и сжиженный природный газ (СПГ). Причем, по информации The Guardian, его импорт достиг рекордного уровня. В прошлом году поставки выросли на 2 млн тонн – до 17,8 млн тонн. После регазификации это составило почти 25 млрд кубометров.

Решающий фактор для увеличения поставок – цена. Российский СПГ дешевле. Таким образом, РФ обогнала Катар и стала вторым по величине поставщиком СПГ в Европу после США.

"Российский газ все еще присутствует на рынке ЕС. И это то, чего мы не хотели бы видеть, и это, конечно, один из вопросов, которые будут рассмотрены в этом плане, который будет представлен в ближайшие недели", – заявила на днях пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

Российский СПГ может не попасть под санкции

Детали плана пока неизвестны. Нет также подтверждения, что российский СПГ войдет в 16-й санкционный пакет, который планировали принять к 24 февраля – дате масштабного вторжения РФ в Украину. По информации источников издания, в ЕК работают над двумя вариантами. Первый – введение санкций, второй – план сокращения использования СПГ.

"В целом, дискуссия об отказе от российского сжиженного газа продвигается. Все меньше голосов против, но пока неясно, как именно это будет сделано. В 16-м пакете санкций в отношении СПГ пока нет – возможно, в Еврокомиссии думают принять решение другим образом (план отказа - ред.). Так что, надеюсь вопрос решится, но чуть позже", – сказал РБК-Украина уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Публично запрет российского газа, как трубопроводного, так и сжиженного в ЕС пока поддержали 10 стран. Среди них нет тех, кто заинтересован в продолжении поставок, в частности, Венгрии, Словакии, Австрии, Италии и Германии.

Кстати, если до сих пор громкие заявления с угрозами в адрес Украины из-за остановки транзита делало лишь руководство Словакии, то на днях и премьер Венгрии высказал свое недовольство. Виктор Орбан пообещал "дать отпор" Украине за прекращение транзита. Каким именно будет такой "отпор" – Орбан не уточнил. Но позиция этих двух стран может фактически заблокировать введение новых санкций.

Собеседник издания, знакомый с ситуацией, высказал предположение, что в Брюсселе сейчас не хотят спешить, чтобы не создать впечатления, что ЕС попал в зависимость от решений Дональда Трампа, который уже заявил о намерении увеличить поставки СПГ в Европу. "Если принять решение быстро, то фактически это будет означать вхождение в зависимость от поставок СПГ из США. Но в ЕК хотят, чтобы работа в этом направлении шла в форме равноправного партнерства", – сказал собеседник.

Ультиматум Трампа для ЕС

Учитывая последние довольно резкие, фактически ультимативные высказывания Трампа, осторожность Европы оправдана. Новый президент США уже заявил – или ЕС увеличивает закупки нефти и газа, или получает повышение тарифов на импорт. "Единственное, что они (ЕС – ред.) могут сделать быстро – это купить наши нефть и газ… Мы исправим это с помощью тарифов, или им придется покупать наши нефть и газ", – сказал Трамп после своей инаугурации. В ЕС уже заявили, что готовы к диалогу.

На фоне таких заявлений можно предположить, что принятие окончательного решения об ограничениях на СПГ из РФ затянется и этот вопрос Брюсселю придется дополнительно обсуждать с Вашингтоном.

США в свою очередь намерены наращивать добычу нефти и газа и увеличить поставки, в том числе и в Европу. "Бури, детка, бури", – под таким лозунгом будет развиваться новая энергополитика Дональда Трампа. И направлена она будет на увеличение поставок нефти и газа не только в ЕС, но и в другие регионы, в том числе где доминировали российские энергоносители. Трамп уже отменил решение своего предшественника о запрете новых разработок нефтегазовых месторождений на шельфе.

Как скоро будет результат

Эффект от первых заявлений и решений нового главы Белого дома последовал практически моментально. В Индии, которая является крупнейшим покупателем российской нефти, заявили, что готовы увеличить закупки нефти и газа у США. "Существует вероятность увеличения закупок энергоносителей между Индией и США. Мы приветствуем поступление на рынок большего количества энергоносителей из США", – заявил министр нефти Индии Хардип Сингх Пури.

Нарастить добычу не так легко и быстро, как сделать заявление об этом, говорит директор центра "Психея" Геннадий Рябцев. По его мнению, в ближайшее время никаких реальных изменений не будет.

"К примеру, даже после отмены указа о запрете бурения новых скважин на побережье и федеральных землях добыча сразу не увеличится. К тому же нужно будет разблокировать строительство терминалов по сжижению газа на атлантическом побережье, а для этого нужно время и деньги. И хочу обратить внимание, что этот проект, эти обещания Трампа на четыре года его президентства. Так что в скором времени я бы не ожидал существенного эффекта", – заявил Рябцев в комментарии изданию.

Но все-таки если вытеснение российских энергоресурсов будет идти нарастающими темпами, то негативный эффект для экономики агрессора значительно усилится. Только от прекращения поставок СПГ в Евросоюз РФ может потерять до 7,3 млрд евро в год – именно такой доход Москва получила от продажи сжиженного газа в ЕС в 2024 году.