Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину. Таким образом он хочет отомстить за отказ Киева транзитировать российский газ в Европу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Фицо в Facebook .

По его словам, ЕС столкнется с дополнительными расходами на электроэнергию в размере 120 млрд евро (125 млрд долларов) в течение следующих двух лет в результате остановки транспортировки российского газа.

"После 1 января мы оценим ситуацию и возможные взаимные меры против Украины. В случае необходимости мы прекратим поставки электроэнергии, которая крайне необходима Украине во время отключений сети", - сказал Фицо.

Украина прекратила транзит российского газа

Напомним, Украина отказалась продлевать действие контракта о транзите российского газа в Европу через свою территорию, который заканчивается 31 декабря.

Как отметил еще в начале октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Украина не будет продолжать транзит российского газа в 2025 году.

В то же время премьер Словакии Роберт Фицо не оставляет надежды, что ему удастся договорится с Украиной и Еврокомиссией о дальнейшем транзите российского газа в Словакию через украинскую территорию. По словам главы правительства, его страна не хочет терять деньги.

На днях президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет качать российский газ в любом виде. При этом назвал единственный возможный вариант, в котором случае транзит газа через Украину возможен.

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