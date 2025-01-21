Орбан раскритиковал Украину за остановку транзита газа и заявил о намерениях "дать отпор"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил недовольство решением Украины прекратить транзит российского газа с 2025 года. Он заявил, что Будапешт рассматривает возможность ответа на этот шаг.

Об этом он заявил на пресс-конференции во время визита в Братиславу во вторник, 21 января, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Index.

По словам Орбана, Украина не только прекратила транзит газа через свою территорию, но и якобы отказывается от переговоров. Таким образом решение Украины якобы угрожает Венгрии, Словакии и всему региону.

"Киев больше не сидит в седле настолько надежно, чтобы позволить себе такое. Если они останутся агрессивными и враждебными, они проиграют. Мы в конце концов рассердимся и дадим отпор", - заявил Орбан.

По его мнению, "то, как сегодня киевляне пытаются контролировать и формировать отношения с центральноевропейскими странами, является неприемлемым".

Он также заявил, что выступает против быстрого членства Украины в Европейском Союзе - потому что это разорит венгерскую экономику. А если Украина вступит в НАТО, то это приведет к войне Альянса с Россией.

Остановка транзита газа России через Украину

Напомним, с 1 января этого года Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию. Однако страны-члены ЕС были готовы к соответствующему шагу и способны получать "голубое топливо" из других стран альтернативными способами.

Президент Владимир Зеленский отмечал, что Украина готова транспортировать газ в Европу при условии, что он не будет российским.