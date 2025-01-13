Десять стран ЕС выступили за санкции против всего российского газа, - Bloomberg

Группа из десяти стран Европейского Союза выступила за ужесточение санкций против России. В частности, путем дополнительных ограничений на природный газ, в том числе на сжиженный (СПГ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Издание со ссылкой на документ, который есть в его распоряжении, сообщает, что Швеция, Ирландия, Польша, Дания, Финляндия, Чехия, Румыния и три страны Балтии предлагают запретить импорт трубопроводного и сжиженного российского газа. Чтобы ограничить доходы Кремля, которые используются на финансирование войны против Украины.

Ограничительные меры потребуют единогласного одобрения 27 государств-членов ЕС, что становится все более трудным препятствием из-за позиции венгерского премьера Виктора Орбана, пишет Bloomberg.

"В качестве конечной цели необходимо запретить импорт российского газа и СПГ как можно скорее. Альтернативой полному запрету может стать постепенное сокращение использования российского газа и СПГ, как это уже изложено в дорожной карте RePowerEU", - говорится в документе.

Несмотря на то, что ЕС стремится к диверсификации, с начала российско-украинской войны поставки из России достигли 204 млрд долларов. При этом на фоне сокращения общих поставок ископаемого топлива рекордно выросли поставки СПГ.

"Российский флот танкеров СПГ должен быть подвергнут целевым санкциям, запрещающим стоянку и морские услуги на территории ЕС", - говорится в документе.

Кроме того, они настаивают на ограничительных мерах в отношении большего количества танкеров, которые перевозят российскую нефть в третьи страны. Этот теневой флот помог России обойти ценовой потолок, введенный странами G7.

Поскольку Евросоюз начинает консультации по 16-му пакету санкций против России, также предлагается ввести запрет на импорт металлов, расширить запрет на транзит товаров, а также дополнительные санкции против финансовых учреждений и IT-сектора.