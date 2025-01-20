"Бури, детка, бури". Трамп анонсировал чрезвычайную ситуацию в области энергетики
В США будет введена чрезвычайная ситуация в области энергетики. Соответствующее решение принял президент Дональд Трамп.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на инаугурационную речь Трампа.
"Я также объявлю чрезвычайную ситуацию в области энергетики. Бури, детка, бури", - заявил Трамп.
При этом президент добавил, что "покончит с "Новым зеленым курсом" и отменит "мандат" на электромобили". По его словам, это необходимо, чтобы спасти автомобильную промышленность США.
Как добавил Трамп, так он выполнит "священное обещание", которое он дал американским автопроизводителям.
К слову, "Бури, детка, бури" - это лозунг, который впервые использовал республиканец, бывший вице-губернатор Мэриленда Майкл Стил. Такой лозунг выражал поддержку увеличения бурения нефти и газа.
Он стал более популярным после того, как его использовала кандидат в вице-президенты от республиканцев Сара Пэйлин во время дебатов на пост вице-президента.
Запрет Байдена
Напомним, ранее Джо Байден запретил бурение нефти и газа на более чем 625 млн акров прибрежных вод.
После этого Трамп раскритиковал такое решение и пообещал "немедленно отменить" запрет.
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