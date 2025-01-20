"Бури, детка, бури". Трамп анонсировал чрезвычайную ситуацию в области энергетики

В США будет введена чрезвычайная ситуация в области энергетики. Соответствующее решение принял президент Дональд Трамп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на инаугурационную речь Трампа .

"Я также объявлю чрезвычайную ситуацию в области энергетики. Бури, детка, бури", - заявил Трамп.

При этом президент добавил, что "покончит с "Новым зеленым курсом" и отменит "мандат" на электромобили". По его словам, это необходимо, чтобы спасти автомобильную промышленность США.

Как добавил Трамп, так он выполнит "священное обещание", которое он дал американским автопроизводителям.

К слову, "Бури, детка, бури" - это лозунг, который впервые использовал республиканец, бывший вице-губернатор Мэриленда Майкл Стил. Такой лозунг выражал поддержку увеличения бурения нефти и газа.

Он стал более популярным после того, как его использовала кандидат в вице-президенты от республиканцев Сара Пэйлин во время дебатов на пост вице-президента.