ЕС рассматривает запрет российского СПГ и алюминия в 16-м пакете санкций, - Bloomberg

Европейский союз рассматривает возможность постепенного введения ограничений на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) и алюминий. Новые меры станут часть 16-го пакета санкций ЕС против РФ за войну, развязанную в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Проект мер, который станет частью нового пакета санкций, включает ограничения на десятки судов теневого флота РФ, перевозящих российскую нефть, и дальнейший экспортный контроль за товарами, которые используются в военных целях. Этот шаг также приведет к тому, что еще больше банков отключат международную систему SWIFT.

По словам источников, ограничения на алюминий будут постепенными, а временные рамки и масштабы еще предстоит определить. В свою очередь отказ от СПГ может быть осуществлен либо в виде санкции, либо в рамках дорожной карты, которую исполнительный орган блока планирует представить в следующем месяце. Проекты предложений все еще обсуждаются странами-членами ЕС и могут изменится до их официального представления.

И хоть запрет на импорт российского газа был настоятельным шагом нескольких стран, но ЕС все еще должен решить, следует ли ему полагаться на санкции, чтобы сделать отказ юридически обязательным. Санкции могут стать самым сильным аргументом для расторжения контрактов с российскими поставщиками, но они требуют единогласного одобрения государств ЕС и имеют ограниченный срок действия.

Некоторые чиновники заявили, что санкции против российского трубопроводного газа нецелесообразны, поскольку группа стран, включая Венгрию и Словакию, по-прежнему зависит от поставок "Газпрома". Однако запрет на СПГ, импорт которого достиг рекордного уровня в прошлом году, выглядит более осуществимым. Источники Bloomberg объясняют это тем, что три страны, которые ввозят наибольшую долю этого топлива - Испания, Бельгия или Франция - не должны блокировать карательные меры против России.

Блок также рассматривает предложения о включении в санкционный список большего числа компаний из третьих стран, включая Китай и Объединенные Арабские Эмираты, которые помогают России получать технологии, используемые в вооружении, а также ограничения в отношении российского транспортного сектора.

Помимо этого, ЕС планирует закрыть дополнительные лазейки, которые позволяют Москве обходить существующие ограничения, а также ввести повышенные тарифы на сельскохозяйственные товары и удобрения в рамках нового пакета санкций.

Блок намерен принять новый пакет мер в следующем месяце, когда будет третья годовщина полномасштабного вторжения России в Украину.