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Крупнейший импортер российской нефти готов увеличить закупки в США после заявлений Трампа

США, Вторник 21 января 2025 14:05
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Крупнейший импортер российской нефти готов увеличить закупки в США после заявлений Трампа Фото: Нефть из США может заменить российское топливо в Индии (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Индия может увеличить закупки американской нефти и газа после заявления президента США Дональда Трампа о максимальном увеличении добычи нефти и газа в США.

Об этом заявил министр нефти Индии Хардип Сингх Пури, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Существует вероятность увеличения закупок энергоносителей между Индией и США. Мы приветствуем поступление на рынок большего количества энергоносителей из США", - сказал он.

Пури заявил, что на рынке нет недостатка в нефти.

Трамп 20 января объявил чрезвычайную ситуацию в сфере энергетики, пообещав пополнить стратегические резервы и экспортировать американскую энергию по всему миру.

В своей инаугурационной речи после приведения к присяге Трамп назвал энергетические активы США "жидким золотом", которое поможет Соединенным Штатам снова стать богатой страной.

Нефтеперерабатывающие заводы в Индии, которая импортирует более 80% своей нефти, сильно пострадали от резкого роста мировых цен на нефть и транспортных ставок после того, как Вашингтон недавно ввел новые масштабные санкции, направленные против российских страховщиков, танкеров и производителей нефти.

Третий в мире импортер и потребитель нефти стал крупнейшим покупателем российской морской нефти со скидкой после того, как Европейский Союз отказался от ее закупок и ввел санкции против Москвы после ее вторжения в Украину в 2022 году.

В прошлом году российская нефть составила более трети импорта Индии, однако санкции США ограничивают поставки, вынуждая покупателей возвращаться к традиционным источникам на Ближнем Востоке.

Напомним, Индия после начала российского вторжения в Украину резко увеличила торговлю с Россией, в частности, покупая ее нефть, которая приносит доходы для военной машины Кремля.

По данным опроса Центра Разумкова, в январе 2024 года Индия перешла для украинцев в категорию враждебных стран. Она оказалась в компании таких стран, как Китай, КНДР и Иран.

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