Подвійний удар по енергетиці Росії: Євросоюз і США готують нові заходи

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У Єврокомісії за кілька тижнів або навіть раніше хочуть представити план щодо відмови від російських енергоносіїв. У ЄС уже практично припинили використання вугілля і нафти з РФ. Щодо нафти виняток залишився лише для Угорщини, Словаччини та Чехії. Ці країни продовжують отримувати її через південну гілку нафтопроводу "Дружба" через Україну.

Поставки природного газу з РФ до ЄС істотно скоротилися після зупинки його транзиту через Україну. Наразі трубопроводом газ із РФ може постачатися тільки "Балканським потоком" із "Турецького потоку" - до 15 млрд кубометрів для Румунії, Греції, Північної Македонії, Сербії, Боснії і Герцеговини, а також Угорщини.

Продовжує йти з Росії в ЄС і скраплений природний газ (СПГ). Причому, за інформацією The Guardian, його імпорт досяг рекордного рівня. Минулого року поставки зросли на 2 млн тонн - до 17,8 млн тонн. Після регазифікації це склало майже 25 млрд кубометрів.

Вирішальний фактор для збільшення поставок - ціна. Російський СПГ дешевший. Таким чином, РФ обігнала Катар і стала другим за величиною постачальником СПГ до Європи після США.

"Російський газ усе ще присутній на ринку ЄС. І це те, чого ми не хотіли б бачити, і це, звісно, одне з питань, які буде розглянуто в цьому плані, що буде презентовано найближчими тижнями", - заявила днями прес-секретар Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен.

Російський СПГ може не потрапити під санкції

Деталі плану поки що невідомі. Немає також підтвердження, що російський СПГ увійде до 16-го санкційного пакета, який планували ухвалити до 24 лютого - дати масштабного вторгнення РФ в Україну. За інформацією джерел видання, в ЄК працюють над двома варіантами. Перший - введення санкцій, другий - план скорочення використання СПГ.

"Загалом, дискусія про відмову від російського скрапленого газу просувається. Дедалі менше голосів проти, але поки неясно, як саме це буде зроблено. У 16-му пакеті санкцій щодо СПГ поки що немає - можливо, в Єврокомісії думають ухвалити рішення іншим чином (план відмови - ред.). Так що, сподіваюся питання вирішиться, але трохи пізніше", - сказав РБК-Україна уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Публічно заборону російського газу, як трубопровідного, так і скрапленого, в ЄС поки що підтримали 10 країн. Серед них немає тих, хто зацікавлений у продовженні поставок, зокрема, Угорщини, Словаччини, Австрії, Італії та Німеччини.

До речі, якщо досі гучні заяви з погрозами на адресу України через зупинку транзиту робило лише керівництво Словаччини, то днями і прем'єр Угорщини висловив своє невдоволення. Віктор Орбан пообіцяв "дати відсіч" Україні за припинення транзиту. Якою саме буде така "відсіч" - Орбан не уточнив. Але позиція цих двох країн може фактично заблокувати введення нових санкцій.

Співрозмовник видання, знайомий із ситуацією, висловив припущення, що в Брюсселі зараз не хочуть поспішати, щоб не створити враження, що ЄС потрапив у залежність від рішень Дональда Трампа, який уже заявив про намір збільшити поставки СПГ до Європи. "Якщо ухвалити рішення швидко, то фактично це означатиме входження в залежність від поставок СПГ зі США. Але в ЄК хочуть, щоб робота в цьому напрямку йшла у формі рівноправного партнерства", - сказав співрозмовник.

Ультиматум Трампа для ЄС

З огляду на останні досить різкі, фактично ультимативні висловлювання Трампа, обережність Європи виправдана. Новий президент США вже заявив - або ЄС збільшує закупівлі нафти і газу, або отримує підвищення тарифів на імпорт. "Єдине, що вони (ЄС - ред.) можуть зробити швидко - це купити наші нафту і газ... Ми виправимо це за допомогою тарифів, або їм доведеться купувати наші нафту і газ", - сказав Трамп після своєї інавгурації. У ЄС уже заявили, що готові до діалогу.

На тлі таких заяв можна припустити, що ухвалення остаточного рішення щодо обмежень на ЗПГ з РФ затягнеться і це питання Брюсселю доведеться додатково обговорювати з Вашингтоном.

США, зі свого боку, мають намір нарощувати видобуток нафти і газу та збільшити поставки, зокрема і в Європу."Бури, дитинко, бури", - під таким гаслом розвиватиметься нова енергополітика Дональда Трампа. І спрямована вона буде на збільшення поставок нафти і газу не тільки в ЄС, а й в інші регіони, в тому числі де домінували російські енергоносії. Трамп уже скасував рішення свого попередника про заборону нових розробок нафтогазових родовищ на шельфі.

Як скоро буде результат

Ефект від перших заяв і рішень нового глави Білого дому настав практично моментально. В Індії, яка є найбільшим покупцем російської нафти, заявили, що готові збільшити закупівлі нафти і газу у США. "Існує ймовірність збільшення закупівель енергоносіїв між Індією і США. Ми вітаємо надходження на ринок більшої кількості енергоносіїв зі США", - заявив міністр нафти Індії Хардіп Сінгх Пурі.

Наростити видобуток не так легко і швидко, як зробити заяву про це, каже директор центру "Психея" Геннадій Рябцев. На його думку, найближчим часом жодних реальних змін не буде.

"Наприклад, навіть після скасування указу про заборону буріння нових свердловин на узбережжі та федеральних землях видобуток одразу не збільшиться. До того ж потрібно буде розблокувати будівництво терміналів зі скраплення газу на атлантичному узбережжі, а для цього потрібен час і гроші. І хочу звернути увагу, що цей проєкт, ці обіцянки Трампа на чотири роки його президентства. Так що незабаром я б не очікував істотного ефекту", - заявив Рябцев у коментарі виданню.

Але все-таки якщо витіснення російських енергоресурсів буде йти наростаючими темпами, то негативний ефект для економіки агресора значно посилиться. Тільки від припинення поставок СПГ до Євросоюзу РФ може втратити до 7,3 млрд євро на рік - саме такий дохід Москва отримала від продажу скрапленого газу до ЄС 2024 року.