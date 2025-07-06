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Двойная атака РФ на Константиновку: 4 погибших, среди них супруги в авто

Константиновка, Воскресенье 06 июля 2025 16:08
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Двойная атака РФ на Константиновку: 4 погибших, среди них супруги в авто Фото: россияне осуществили двойной удар по Константиновке (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Оккупанты нанесли комбинированный удар по Константиновке, применив авиабомбу и ударный дрон. В результате атаки погибли четверо гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

Сегодня, 6 июля, в 11:00 оккупанты обстреляли жилую застройку в Константиновке, использовав "ФАБ-250" с модулем УМПК.

"В результате атаки погибли двое гражданских. Еще один горожанин 63 лет получил минно-взрывную травму и осколочное ранение. Ему оказана квалифицированная медицинская помощь. Пострадавшие находились на улице", - сообщили в прокуратуре.


Уже через 10 минут враг попал FPV-дроном по гражданскому автомобилю, в котором находились супруги. Как следствие, 39-летняя женщина и 40-летний мужчина получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

Среди поврежденных объектов:

  • 15 частных и многоквартирных домов,
  • линии электропередач,
  • автомобиль.

Под процессуальным руководством Константиновской окружной прокуратуры начаты досудебные расследования по фактам военных преступлений.

Удары по Украине 6 июля

Рано утром по Николаеву нанесли удар дронами. Сначала, как всегда, Воздушные силы сообщили о движении дронов-камикадзе типа "Shahed" в направлении Николаевщины, а уже через считанные минуты дроны поразили город.

По словам главы ОВА Виталия Кима, в городе были зафиксированы вызовы экстренных служб, которые оперативно прибыли на места попаданий.

РБК-Украина показывало, фото и видео из Николаева после вражеской атаки.

Кроме этого, оккупационные войска РФ атаковали Кременчуг дронами-камикадзе. Один из вражеских БпЛА попал в здание районного ТЦК и СП, еще один - в жилой дом рядом.

Недавно появились первые фото последствий российского удара по ТЦК в Кременчуге

Заметим, что россияне не прекращали свои атаки и ночью. В частности мы писали, что в течение ночи оккупанты атаковали ряд регионов Украины. В результате вражеских обстрелов есть пострадавшие, в том числе ребенок.

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