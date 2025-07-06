В Николаеве "прилет", есть повреждения и пострадавший: подробности
В Николаеве утром 6 июля прогремели взрывы. Перед тем фиксировалось движение БПЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОГА Виталия Кима в Telegram.
"Николаев. Есть вызовы экстренных служб. Все работают. Предварительно один пострадавший", - заявил Ким.
Ранее в Воздушных силах в 9:08 сообщили о движении "Шахедов" на Николаевщину курсом на север.
Утренний удар дронами-камикадзе "Шахед" по Николаеву вызвал повреждения инфраструктуры города. Есть один пострадавший.
"В результате утренней атаки по Николаеву есть повреждения по городу. Также известно об одном пострадавшем. Все необходимые службы уже работают.", - написал городской голова Александр Сенкевич.
Дроновая атака РФ
В ночь на воскресенье, 6 июля, российские захватчики атакуют Украину дронами-камикадзе "Шахед".
Около 01:00 прозвучала серия взрывов в Харькове. Враг атаковал Шевченковский и Киевский районы города.
Ближе к 02:00 в Харькове снова прогремели взрывы. Россияне повторно ударили по Шевченковскому району.
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