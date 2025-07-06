Удар по ТЦК в Кременчуге: появились первые фото последствий

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Телеграф" и "Кременчугскую газету".

Сегодня, 6 июля, около 9:30 в Кременчуге прогремела серия взрывов.

Российская армия попала в здание Кременчугского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП).

Фото: Дронова атака РФ по центру Кременчуга (telegraf.in.ua)

Предварительно, среди военнослужащих и работников центра пострадавших нет. Однако в результате взрывов повреждены и соседние жилые дома.

Кроме того, поврежден детский сад, а также админздание.

Фото: Дроновая атака РФ по центру Кременчуга (telegraf.in.ua)

Из-за инцидента в центральной части города перекрыли одну из дорог. На месте работают спасательные службы и правоохранители для ликвидации последствий.

Ситуация находится под контролем местных властей.

Обновлено

В ГСЧС сообщили, что в результате атаки возник пожар на площади 700 кв. м в двухэтажном здании. По состоянию на 14:05 спасателям удалось ликвидировать огонь.

Фото: Дроновая атака РФ по центру Кременчуга (t.me/dsns_telegram)

По предварительной информации, пострадал один человек. Повреждены 14 жилых домов и 5 автомобилей.

Для ликвидации последствий было задействовано 22 единицы техники и 87 спасателей. На месте также работают психологи, пиротехники ГСЧС и другие соответствующие службы.