Подвійна атака РФ на Костянтинівку: 4 загиблих, серед них подружжя в авто

Окупанти завдали комбінованого удару по Костянтинівці, застосувавши авіабомбу та ударний дрон. Унаслідок атаки загинули четверо цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру .

За процесуального керівництва Костянтинівської окружної прокуратури розпочато досудові розслідування за фактами воєнних злочинів.

Вже через 10 хвилин ворог поцілив FPV-дроном по цивільному автомобілю, в якому перебувало подружжя. Як наслідок, 39-річна жінка і 40-річний чоловік отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям.

"Внаслідок атаки загинуло двоє цивільних. Ще один містянин 63 років зазнав мінно-вибухову травму та осколкове поранення. Йому надано кваліфіковану медичну допомогу. Потерпілі знаходились на вулиці", - повідомили в прокуратурі.

Сьогодні, 6 липня, об 11:00 окупанти обстріляли житлову забудову в Костянтинівці, використавши "ФАБ-250" з модулем УМПК.

Удари по Україні 6 липня

Рано вранці по Миколаєву завдали удару дронами. Спочатку, як завжди, Повітряні сили повідомили про рух дронів-камікадзе типу "Shahed" у напрямку Миколаївщини, а вже за лічені хвилини дрони вразили місто.

За словами очільника ОВА Віталія Кіма, у місті було зафіксовано виклики екстрених служб, які оперативно прибули на місця влучань.

РБК-Україна показувало, фото і відео з Миколаєва після ворожої атаки.

Крім цього, окупаційні війська РФ атакували Кременчук дронами-камікадзе. Один з ворожих БпЛА влучив у будівлю районного ТЦК та СП, ще один - у житловий будинок поруч.

Нещодавно з'явилися перші фото наслідків російського удару по ТЦК в Кременчуці

Зауважимо, що росіяни не припиняли свої атаки й вночі. Зокрема ми писали, що протягом ночі окупанти атакували низку регіонів України. Внаслідок ворожих обстрілів є постраждалі, зокрема дитина.

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