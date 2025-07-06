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Поврежденные дома, бургерная и "ПриватБанк": фото и видео из Николаева после атаки

Воскресенье 06 июля 2025 11:37
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Поврежденные дома, бургерная и "ПриватБанк": фото и видео из Николаева после атаки Фото: Россия атаковала Николаев дронами Shahed (t.me/mykolaivskaODA)
Автор: Владислава Ткаченко

Рано утром по Николаеву нанесли удар дронами. В результате атаки пострадали два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОГА Виталия Кима в Telegram.

Утром 6 июля Николаев оказался под атакой российских дронов-камикадзе типа Shahed 131/136.

По данным областной военной администрации, удар происходил с 09:23 до 09:40.

Фото: Россия атаковала Николаев дронами Shahed (t.me/mykolaivskaODA)

В результате атаки пострадали два человека. 31-летнюю женщину госпитализировали, ее состояние медики оценивают как средней тяжести. 35-летнему мужчине оказали помощь на месте.

Фото: Россия атаковала Николаев дронами Shahed (t.me/dsns_telegram)

Также повреждены по меньшей мере десять жилых домов, заведение питания и банковское учреждение.

На месте работают экстренные службы, продолжаются восстановительные работы.

ГСЧС сообщили, что в результате падения дронов и их обломков в частном секторе города возникли два пожара.

Загорелись нежилой двухэтажный дом (50 м.кв) и кровля жилого дома (20 м.кв). Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

Атака на Николаев

Воздушные силы сообщили о движении дронов-камикадзе типа "Shahed" в направлении Николаевщины. Уже через считанные минуты дроны поразили город.

По словам главы ОВА Виталия Кима, в городе были зафиксированы вызовы экстренных служб, которые оперативно прибыли на места попаданий. На тот момент был один пострадавший.

Городской голова Николаева Александр Сенкевич подтвердил, что в результате удара по городу зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры. Службы проводят ликвидацию последствий.

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