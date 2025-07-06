Поврежденные дома, бургерная и "ПриватБанк": фото и видео из Николаева после атаки
Рано утром по Николаеву нанесли удар дронами. В результате атаки пострадали два человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОГА Виталия Кима в Telegram.
Утром 6 июля Николаев оказался под атакой российских дронов-камикадзе типа Shahed 131/136.
По данным областной военной администрации, удар происходил с 09:23 до 09:40.
Фото: Россия атаковала Николаев дронами Shahed (t.me/mykolaivskaODA)
В результате атаки пострадали два человека. 31-летнюю женщину госпитализировали, ее состояние медики оценивают как средней тяжести. 35-летнему мужчине оказали помощь на месте.
Также повреждены по меньшей мере десять жилых домов, заведение питания и банковское учреждение.
На месте работают экстренные службы, продолжаются восстановительные работы.
ГСЧС сообщили, что в результате падения дронов и их обломков в частном секторе города возникли два пожара.
Загорелись нежилой двухэтажный дом (50 м.кв) и кровля жилого дома (20 м.кв). Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.
Атака на Николаев
Воздушные силы сообщили о движении дронов-камикадзе типа "Shahed" в направлении Николаевщины. Уже через считанные минуты дроны поразили город.
По словам главы ОВА Виталия Кима, в городе были зафиксированы вызовы экстренных служб, которые оперативно прибыли на места попаданий. На тот момент был один пострадавший.
Городской голова Николаева Александр Сенкевич подтвердил, что в результате удара по городу зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры. Службы проводят ликвидацию последствий.
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