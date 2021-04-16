Безпрецедентна підтримка і позиція, яку сьогодні демонструють всі партнери України, є абсолютно чітким сигналом, який приведе до зниження напруги навколо українських кордонів .

"Що стосується ситуації навколо кордонів, концентрації російських військових, російських збройних сил, то безумовно сьогодні ми чуємо підтримку всіх наших партнерів і абсолютно безкомпромісний сигнал до Російської Федерації щодо відводу військових угруповань. І це є принциповим питанням і для Франції, і для Німеччини. І ми сьогодні ще раз це почули від лідерів цих країн", - сказав Андрій Єрмак.

На його думку, дуже важливо, що саме в цей період, коли у Франції запроваджено жорсткий локдаун, президент України Володимир Зеленський і команда працює у Парижі.

"Навіть цей факт є свідченням підтримки з боку Франції", - сказав він.

Відповідаючи на запитання журналіста щодо переговорного процесу Андрій Єрмак сказав, що звучала спільна позиція Франції, Німеччини та України щодо продовження переговорів в "нормандському" форматі.

"Відеоконференція політичних радників лідерів держав відбудеться вже цього понеділка, 19 квітня. І в нас є спільна позиція, яку ми будемо відстоювати", - резюмував Єрмак.