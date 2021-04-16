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Росія обмежує судноплавство у Чорному морі: реакція ЄС

Новость на русском → Брюссель, П'ятниця 16 квітня 2021 16:10
Росія обмежує судноплавство у Чорному морі: реакція ЄС Фото: речник із закордонних справ і політики безпеки Єврокомісії Петер Стано (twitter.com/ExtSpoxEU)
Автор: Анастасія Рокитна

Росія закриває частину акваторій Чорного моря у напрямку Керченської протоки. У Європейському Союзі взялися за оцінку ситуації.

Про це заявив на брифінгу речник із закордонних справ і політики безпеки Європейської комісії Петер Стано.

ЄС має чітку і тверду позицію підтримки суверенітету і територіальної цілісності України, зазначив він.

"Стосовно оголошення Росії, ми взяли це до уваги. Ми аналізуємо ситуацію. Міністри закордонних справ і верховний представник Європарламенту з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель обговорюватимуть це питання у понеділок на засіданні Ради з питань закордонних справ", - сказав Стано.

Після обговорення в ЄС з'явиться чітка і рішуча позиція з цього приводу, зазначив речник.

Зазначимо, МЗС України висловив рішучий протест у зв'язку з діями Росії і вимагає негайно скасувати рішення про незаконне закриття частини акваторії Чорного моря.

Нагадаємо, США розглядали можливість відправки військових кораблів у Чорне море, але передумали.

Тим часом, загін російських бойових кораблів вийшов на навчання в Чорне море. У морі екіпажі кораблів проводять одиночні і спільні залікові артилерійські стрільби по надводним і повітряним цілям.

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