Зеленський, Меркель і Макрон закликали Росію відвести війська від кордону України і Криму

Президенти України і Франції Володимир Зеленський і Еммануель Макрон, а також канцлер Німеччини Ангела Меркель, після відеоконференції закликають до відведення російських військ від українського кордону і анексованого Криму. Лідери провели тристоронні переговори , в ході яких було обговорено ситуацію на Донбасі.

Відзначається, що в ході зустрічі лідери України, Франції та Німеччини обговорили ситуацію з безпекою на україно-російському кордоні і на Донбасі. "Вони розділили побоювання щодо зростання чисельності російських військ на кордоні України і в незаконно включеному Криму. Вони закликали відвести військові підрозділи для деескалації ситуації", - підкреслюється в прес-релізі.

Меркель і Макрон також підкреслили свою підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України. Лідери Німеччини і Франції відзначили необхідність виконання Мінських домовленостей. Крім того, вони заявили про готовність продовжити співпрацю в "нормандському форматі".